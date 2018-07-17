Samanyolu Haber /Gündem / Hürriyet'e yeni patron atandı /17 Temmuz 2018 09:17

Hürriyet'e yeni patron atandı

Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yıldırım Demirören atandı. KAP'a bildirim yapıldı...

SHABER3.COM

Erdoğan Demirören’in vefatı nedeniyle Hürriyet gazetesinin yönetiminde atamalar yapıldı. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Yıldırım Demirören getirildi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:
“Yönetim Kurulumuz 16 Temmuz 2018 tarihinde, Şirketimiz’in Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatı nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Yıldırım Demirören’in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na Meltem Oktay’ın ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği’ne Mehmet Soysal’ın atanmasına karar vermiştir.”

Şirketin KAP’a yaptığı bir diğer açıklamada da şöyle denildi:

“Yönetim Kurulumuz 16 Temmuz 2018 tarihinde, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatı nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK 363.maddesi uyarınca  İlk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Mehmet Koray Yanç ‘ın atanmasına karar vermiştir.”
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