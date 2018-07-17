Samanyolu Haber /Gündem / Yeni OHAL kanun teklifinde tartışılacak tutukluluk maddesi... /17 Temmuz 2018 09:23

Yeni OHAL kanun teklifinde tartışılacak tutukluluk maddesi...

AKP 24 Haziran seçimleri öncesi vaat etti, seçimi kazandı. Ancak şimdi yerine getirdiği düzenleme OHAL’i aratacak şekilde. Yeni düzenleme “Bundan böyle her gün OHAL” yorumlarına bile neden oldu.

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OHAL kanun teklifinde Demirtaş düzenlemesi
AKP 24 Haziran seçimleri öncesi vaat etti, seçimi kazandı. Ancak şimdi yerine getirdiği düzenleme OHAL’i aratacak şekilde. Yeni düzenleme “Bundan böyle her gün OHAL” yorumlarına bile neden oldu.

Düzenleme ile, tahliye talebi kapsamında 30’ar günlük sürelerle yapılan tutukluluk incelemesi 90 güne çıkarılıyor... 

GazeteDuvar’ın haberine göre, OHAL’in son bulmasına iki gün kala AKP’nin getirdiği 25 maddelik kanun teklifi ile valilere yeni yetkiler tanınacak, ihraçlar devam edecek. Gözaltı süreleri 12 günü bulurken toplantı ve gösteri yürüyüşlerine de kısıtlamalar gelecek.

Meclis Adalet Komisyonu’nda bu hafta görüşülerek hızla Meclis Genel Kurulu’na getirilmesi beklenen yasa teklifinde dikkat çeken düzenlemelerden biri de Ceza Muhakemeleri Kanunu’na göre yapılan tutukluluk incelemesi oldu.

Gözaltı süresini de Terörle Mücadele Kanunu kapsamında suçlar ve örgütlü suçlar açısından 12 güne kadar çıkaran maddede tutukluluğa itiraz ve tahliye talepleriyle ilgili de yeni düzenleme yapıldı.

Buna göre tahliye talepleri en geç 30’ar günlük sürelerle tutukluluğun incelenmesi ile birlikte dosya üzerinden karara bağlanabilecek. Yapılan tutukluluğun incelenmesi en geç, 30’ar günlük sürelerle dosya üzerinden, 90’ar günlük sürelerle kişi veya müdafii dinlenilmek suretiyle resen yapılacak. Mevcut düzenlemede 30 gündü. Bu sunulan teklifle 90 güne çıkarılıyor.


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