Yeni OHAL kanun teklifinde tartışılacak tutukluluk maddesi...

OHAL kanun teklifinde Demirtaş düzenlemesi

AKP 24 Haziran seçimleri öncesi vaat etti, seçimi kazandı. Ancak şimdi yerine getirdiği düzenleme OHAL’i aratacak şekilde. Yeni düzenleme “Bundan böyle her gün OHAL” yorumlarına bile neden oldu.





Düzenleme ile, tahliye talebi kapsamında 30’ar günlük sürelerle yapılan tutukluluk incelemesi 90 güne çıkarılıyor...





GazeteDuvar’ın haberine göre, OHAL’in son bulmasına iki gün kala AKP’nin getirdiği 25 maddelik kanun teklifi ile valilere yeni yetkiler tanınacak, ihraçlar devam edecek. Gözaltı süreleri 12 günü bulurken toplantı ve gösteri yürüyüşlerine de kısıtlamalar gelecek.





Meclis Adalet Komisyonu’nda bu hafta görüşülerek hızla Meclis Genel Kurulu’na getirilmesi beklenen yasa teklifinde dikkat çeken düzenlemelerden biri de Ceza Muhakemeleri Kanunu’na göre yapılan tutukluluk incelemesi oldu.



