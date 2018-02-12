Hulusi Akar ve Abidin Ünal 15 Temmuz davasında tanık olarak ifadeye çağrıldı

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı’ndaki eylemleriyle ilgili 221 sanığın yargılandığı Genelkurmay çatı davasında önemli isimleri tanık olarak mahkemeye davet etti. Buan göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 19 Şubat’ta tanık olarak mahkemeye gelecek.





Mahkemenin tanık olarak çağırdıkları listedeki isimler ve tarihler şöyle:





19 Şubat 2018:





Hulusi Akar (Genelkurmay Başkanı)





Salih Zeki Çolak (Emekli Kara Kuvvetleri Komutanı)





Yaşar Güler (Kara Kuvvetleri Komutanı)





Hasan Küçükakyüz (Hava Kuvvetleri Komutanı)





İhsan Uyar





21 Şubat 2018:





Fahri Kasırga (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri)





Abidin Ünal (Emekli Hava Kuvvetleri Komutanı)





Göksel Sevindik





Mikail Alıcı





Fikret Tayfur Erbilgin





Mehmet Özlü