Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’daki ABD büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adı ‘Zeytin Dalı’ oluyor /12 Şubat 2018 18:09

Ankara’daki ABD büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adı ‘Zeytin Dalı’ oluyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ABD Büyükelçiliği önündeki caddenin adının 'Zeytin Dalı' olarak değiştirileceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ABD Büyükelçiliği önündeki caddenin adının 'Zeytin Dalı' olarak değiştirileceğini açıkladı.

Tuna, ABD Büyükelçiliği önündeki Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adının 'Zeytin Dalı' olarak değiştirilmesi için gerekli teklifin imzalandığını ve bu akşam Belediye Meclisi'nde başkanlık önergesinin sunulacağını belirtti.

Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adını 'Zeytin Dalı' olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara’daki ABD büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:16:36