Samanyolu Haber /Gündem / Hükümetten bazıları intikam peşinde /06 Ekim 2017 15:45

Hükümetten bazıları intikam peşinde

ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass ABD İstanbul konsolosluğunun bir yerel görevlisinin casusluk suçlaması ile tutuklanmasına ilişkin hükümet yanlısı basın organlarının yaptığı yayından rahatsızlığını dile getirirken, hükümetten “bazılarını intikam peşinde” olduğunu öne sürdü.

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ABD Büyükelçisi John Bass, bir grup basın mensubuna bu sabah yaptığı açıklamada “Türk hükümetinde bazılarının bu davanın hakim önünde mahkemede takip edilmesi yerine yargılamanın basın organları aracılığıyla yapılmasını tercih etmiş olmalarından derin bir rahatsızlık duyuyorum. Bu bana adaletin değil daha çok intikam peşinde olmak gibi geliyor. Kendi anayasaları ve uluslararası anlaşmalarla hukukun üstünlüğü ilkesi ve demokratik normlara bağlılık bildirmiş ülkelerimizde bu ikisi arasında büyük bir fark vardır” diye konuştu.

Türkiye'deki görev süresinin dolması nedeniyle İstanbul'da bir grup basın mensubuyla biraraya gelen John Bass konuşmasının başında İstanbul'daki “ciddi” medya organlarının temsilcileriyle buluşmayı istediğini belirtirken “Bağımsız gazetecilerin; güçlü ve özgür medyanın canlı bir demokratik toplumun temelini oluşturduğuna inanıyorum” dedi.
Bazı medya organlarının davet edilmediğine dikkat çeken Bass, “Burada değiller çünkü onları temel gazetecilik etiğini izlemedikleri ve kurguyu tercih etmeleri nedeniyle medya temsilcileri olarak göremiyorum” diye konuştu.

Daha sonra konuşmasını casusluk suçlamasıyla tutuklanan İstanbul konsolosluğunun yerel görevlisine getiren Bass, “Kendisine yöneltilen suçlamaların dayanıksız olduğuna ve bu suçlamaları destekleyecek delillerin ortaya çıkmayacağına inanıyorum” ifadesini kullandı.
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