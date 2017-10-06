Samanyolu Haber /Gündem / Ali Ağaoğlu'ndan Topbaş'la ilgili kavga çıkaracak sözler /06 Ekim 2017 15:55

Ali Ağaoğlu'ndan Topbaş'la ilgili kavga çıkaracak sözler

Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılan Kadir Topbaş’ın istifası hakkında konuştu.

SHABER3.COM

Ağaoğlu’ndan son dakika Topbaş açıklaması: Gömün gitsin

Çekmeköy Park projesinin lansmanında konuşan Ali Ağaoğlu, “Gitti, gitmesi de iyi oldu Bizim memlekette bir laf vardır: “Gidenin arkasından konuşulmaz gömün gitsin' dedi.

Bürokrasinin çok ağır işlediğinin altını çizen Ali Ağaoğlu, “Ben 1954 doğumluyum. 50 senedir iş hayatının içindeyim. Bürokrasinin bu kadar ağır gittiği bir dönem yaşamadım. Bunu sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Özellikle belediyelerde bırakın başkanı zabıta bile yolda yürürken kibirden dünyaları ben yarattım havasında” diye konuştu.

Belediyelerin hizmet yarışında geride kaldığını ifade eden Ağaoğlu, “Belediyeler halktan koptu. Herkes farklı şeyler peşinde koşuyor. Bunun böyle sürdürülebilir olmayacağı görüldü. Ciddi sıkıntılar var, hükümet de bunun farkında ve gereğini yapıyor” değerlendirmesini yaptı.
<< Önceki Haber Ali Ağaoğlu'ndan Topbaş'la ilgili kavga çıkaracak sözler Sonraki Haber >>

3 çocuklu kızı ve damadı tutuklu, kendi kanser olan nine anlatıyor

3 çocuklu kızı ve damadı tutuklu, kendi kanser olan nine anlatıyor

'Demek biriniz imam, diğeriniz Kur'an kursu hocası ha...'

'Demek biriniz imam, diğeriniz Kur'an kursu hocası ha...'

Pakistan meclisinde gündem oldu...

Pakistan meclisinde gündem oldu...

15 Temmuz'da yapılan kontrollü darbenin esas hedefi ne ?

15 Temmuz'da yapılan kontrollü darbenin esas hedefi ne ?

Kadını sokak ortasında polisler darp etti...

Kadını sokak ortasında polisler darp etti...

Abdülkadir Selvi'yi canlı yayında trollediler!

Abdülkadir Selvi'yi canlı yayında trollediler!

İzmir'de Hizmet'e ait kapatılan yurdu kundakladılar!

İzmir'de Hizmet'e ait kapatılan yurdu kundakladılar!

Yeni Türkiye: Mafya infaz edip sosyal medyadan paylaşıyor

Yeni Türkiye: Mafya infaz edip sosyal medyadan paylaşıyor

Yiğit Bulut tekrarladı: Irak'taki Kürtler Türkiye'ye katılmak istiyor

Yiğit Bulut tekrarladı: Irak'taki Kürtler Türkiye'ye katılmak istiyor

Bu duayı herkes yapmalı...

Bu duayı herkes yapmalı...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:22:57