Samanyolu Haber /Gündem / Hükümet PKK'nın 2 MİT mensubunun kaçırdığını ilk defa kabul etti /19 Eylül 2017 17:38

Hükümet PKK'nın 2 MİT mensubunun kaçırdığını ilk defa kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PKK'nın 2 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) menbusunu kaçırdığı iddiasını doğruladı.

Hükümet PKK'nın 2 MİT mensubunun kaçırdığını ilk defa kabul etti

PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesinde 2 MİT elemanını kaçırdığı iddiasına ilişkin hükümetten ilk açıklama geldi. Çavuşoğlu, ağustos ayında ortaya gündeme gelen konu için PKK ile kurulan bir bağlantı olmadığını söyledi.
Çavuşoğlu’nun Al Monitor’ün, “PKK’nin Irak’ın kuzeyinde iki üst düzey Türk istihbarat yetkilisini kaçırıp Kandil dağlarındaki üssüne götürdüğüne dair bilgiler geliyor. MİT Başkanı Hakan Fidan’ın görüşmeler yapmak için Erbil’e gidebileceği söyleniyor. Ankara bu sorunu nasıl çözmeyi planlıyor?” sorusuna yanıtı şöyle:

"PKK yerel yetkilileri, sıradan sivilleri, doktorları, polisleri ve herkesi kaçırdı. Bu yüzden bir terör örgütü. Elbette kurumlarımız, PKK’nın kaçırdığı tüm vatandaşlarımızın geri getirilmesi için çalışıyor; ancak ülkemizin, bizim bahsedilen iki kişiyi geri getirmek için PKK ile kurduğumuz doğrudan bir bağlantı yok."

NE OLMUŞTU?

Gazete Karınca'nın aktardığına göre, 15 yıla yakındır Ankara’da görev yapan Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin genel başkanlığını yaptığı Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) Türkiye temsilcisi, geçtiğimiz günlerde sınır dışı edilmiş ve KYB’nin temsilciliği de kapatılmıştı. KYB Temsilcisi Behruz Galali’nin sınır dışı edilmesi ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun IKBY'nin başkenti Erbil’de Hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmeye denk gelmişti.

Bazı yerel kaynaklar, Türkiye’nin KYB ile yaşadığı sorunlar ile Türkiye’nin KYB’den PKK’ya yönelik taleplerine olumsuz yanıt verilmesinin bu sınır dışına gerekçe kılındığını iddia etmişti. Galali de sınır dışının ardından döndüğü Süleymaniye’de, 'Türkiye ile Süleymaniye sınırları içerisinde bir sorun yaşadıklarını' söylemişti.

Gelali’nin ardından konuşan KYB Sözcüsü Sedi Ahmet Pire ise, 'PKK’ya yönelik operasyon hazırlığında olan bazı MİT elemanlarının operasyonunun başarısız olduğunu ve bu elemanların PKK tarafından alıkonulduğunu, Türkiye’nin bu olaydan dolayı kendilerini suçladığını' öne sürmüştü. NTR TV’ye konuşan Pire, 'sorunu çözmek için Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüştüklerini, girişimlerinin devam ettiğini' kaydetmişti.
Pire ayrıca, Amerikanın Sesi’ne yaptığı açıklamada da Türkiye’nin KYB’yi ‘bu operasyona destek vermemekle suçladığını’ söylemiş ve ”Türkiye’nin başka bir ülkede operasyon yapma hakkı yok. Kendilerinin bu başarısızlığını itiraf edeceklerine bir senaryo oluşturup, başarısızlıklarını gizliyorlar. Behruz Gelali’nin sınırdışı edilmesi de bu nedenden ötürüdür” demişti. KYB Sözcüsü ayrıca, Behruz Gelali’nin sınırdışı edilmesinin HDP ve Rojava’yı desteklemekten kaynaklandığını da sözlerine eklemişti. Bu açıklamaların ardından ise PKK de bir açıklama yaparak ‘MİT’in bazı elemanlarının IKBY'de kendileri tarafından yakalandığını” ifade etmişti.

Ayrıca CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, MİT mensuplarının kaçırılmasına ilişkin olarak Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. 
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