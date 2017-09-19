Samanyolu Haber /Gündem / Samsung katlanabilir modeliyle Apple'ı gölgede mi bırakacak? /19 Eylül 2017 17:48

Samsung katlanabilir modeliyle Apple'ı gölgede mi bırakacak?

Teknoloji devi Samsung piyasada devrim niteliğinde sayılabilecek ekranı katlanabilme özelliğine sahip yeni bir akıllı telefon modeli çıkaracağını duyurdu.

Samsung katlanabilir modeliyle Apple'ı gölgede mi bırakacak?

Piyasadaki en büyük telefon üreticisi Samsung’un mobil biriminin başkanı Koh Dong-jin katlanabilir telefonlar için tarih verdi. Geçtiğimiz aylarda katlanabilir ekran patenti aldığı ortaya çıkan Samsung’dan yapılan açıklama ile bu proje resmiyet kazandı. Dong Jin yeni telefonların OLED adlı katlanabilir ekran teknolojisini kullanacağını belirterek yaşadıkları birkaç zorluğu atlattıktan sonra söz konusu akıllı telefonların piyasaya çıkacağını söyledi.

Ancak uzmanlar bu teknolojinin üretim aşamasına geçmesinin uzun sürebileceğini ifade ediyor.

Daha büyük ekrana ihtiyaç duyan kişiler telefonun katlanabilmesi sayesinde 7-inç boyutunda bir tablete dönüştürebilecek. Söz konusu açıklamaya göre, Samsung’un katlanabilir akıllı telefonları 2018’de raflardaki yerini alacak.

Samsung daha önceden adını ‘Galaxy X’ olarak lanse ettiği modelinden önce 2013 yılında ‘Youm’ adlı bir prorotip katlanabilir model daha tanıtmıştı. Güney Koreli bir diğer firma LG de 2017 başında katlanabilir bir tablet bilgisayar ya da açılabilir bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Çinli firma Lenovo ise 7.8 inç büyüklüğünde Folio adlı bir tabletin 5.5 inç büyüklüğünde akıllı telefona dönüşen bir modeli üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.
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