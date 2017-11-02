Samanyolu Haber /Gündem / Hükümet çareyi yasaklamakta buldu /02 Kasım 2017 11:19

Hükümet çareyi yasaklamakta buldu

Özel Sektörün dolar borcu her geçen gün artıyor . Ekonomi için büyük sıkıntı haline gelen borçlanma rakamları büyünce Hükümetten yasaklama hamlesi geldi

SHABER3.COM


Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ihracatçı olmayan küçük işletmelere döviz borçlanmayı yasaklayacaklarını, büyük şirketleri ise ihracatçı değillerse döviz borçlanmada finansal korumaya zorlayacaklarını söyledi. Mega projelere dolar ile ödediği hazine garantileriyle dövize talep yaratan kamunun küçük işletmelere doları yasaklaması dikkat çekiyor.

Devlet Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsü ve 3. Köprü gibi mega projelerde hükümet hazine garantisini dolar olarak öderken küçük işletmelerin dolarla borçlanması yasaklanıyor. Gerekçe basit. Piyasadaki dolar talebini azaltmak. Böylece kurun düşmesi hedefleniyor. Fakat devlet ödediği devasa hazine garantileriyle bu talebin yaratılmasına kendi de yardımcı oluyor.

Şimşek, TCMB’nin alacağı yetkiyle küçük işletmelere ihracatçı olmamaları halinde dövizle borçlanmayı yasaklayacaklarını, ihracatçılara ise son üç yıllık ortalama yıllık ihracatlarının, belirleyecekleri kata kadar döviz veya dövize dayalı borçlanmaya izin vereceklerini belirtti.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Hazine Müsteşarlığı, BDDK, SPK ve TCMB’nin 2018 bütçe görüşmelerinde konuşan Şimşek, “Örneğin son üç yılda diyelim ki 100 milyon dolar ortalama ihracat yaptıysa, belki 300 milyon dolara kadar, bunlar da kesin şekillenmedi, bu bir çalışma, belki üç katı, beş katı olur bir kata bağlayacağız” dedi ve ekledi:

25 BİN FİRMANIN DÖVİZ AÇIĞI VAR

“Büyük şirketleri de eğer ihracatçı değillerse, mutlaka finansal korumaya zorlayacağız. Yani hedge etmeleri gerekecek. Yani biz borca dayalı bir büyüme modeli değil, sağlıklı bir büyüme modeli üzerinde hemfikiriz, bu konuda hiç tereddüt yoktur.” Şimşek’in verdiği bilgilere göre yaklaşık 25,000 firmanın döviz açık pozisyonu bulunuyor. Yaklaşık 2,000 firma borcun yüzde 83’ünü taşıyor. Planlanan düzenleme mevcut borçlanmaları kapsamazken sadece yeni borçlanmalara yönelik yapılması öngörülüyor.


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