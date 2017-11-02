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[Cadı Avında bugün] 15 ilde 60 kişiye yakalama kararı..
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[Cadı Avında bugün] 15 ilde 60 kişiye yakalama kararı..
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02 Kasım 2017 10:35
[Cadı Avında bugün] 15 ilde 60 kişiye yakalama kararı..
İstanbul merkezli Hizmet hareketine yönelik bir soruşturma kapsamında 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
SHABER3.COM
İstanbul merkezli Hizmet hareketine yönelik bir soruşturma kapsamında 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
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