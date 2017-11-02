Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı Avında bugün] 15 ilde 60 kişiye yakalama kararı.. /02 Kasım 2017 10:35

[Cadı Avında bugün] 15 ilde 60 kişiye yakalama kararı..

İstanbul merkezli Hizmet hareketine yönelik bir soruşturma kapsamında 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

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İstanbul merkezli Hizmet hareketine yönelik bir soruşturma kapsamında 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi 
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