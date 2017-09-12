Samanyolu Haber /Gündem / Hukukun adı var, kendisi yok /12 Eylül 2017 21:25

Hukukun adı var, kendisi yok

Cumhuriyet davasının görülen ikinci duruşmasında aralarında Ahmet Şık ve Kadri Gürsel’in de bulunduğu altı tutuklu sanık tahliye edilmedi. Sanıklardan Avukat Akın Atalay, “Hukukun adı var, kendisi yok” dedi.

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Aralarında tutuklu gazeteciler Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Ahmet Şık, avukat Akın Atalay ve muhasebe servisi çalışanı Emre İper’in de bulunduğu Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Silivri Adliyesi’nde görüldü. Duruşmayı çok sayıda yabancı basın mensubu ve gözlemci de takip etti. Duruşmayı izlemeye gelen AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, tepkiler üzerine Silivri’den ayrılmak zorunda kaldı. Duruşma, Cumhuriyet gazetesi muhasebe servisi çalışanı Emre İper’in savunması ile başladı. İper, Bylock kullanıcısı olmakla suçlandığını, ancak telefonunda söz konusu programın bulunmadığını, bilirkişi raporunda da telefonuna Bylock programının indirildiğine dair bir tesbit bulunmadığını dile getirdi. İper ayrıca, iddianameye konu olan bir tweette yazmış olduğu “Elbise DAR Beğenmedi” ifadesinden “Darbe” kelimesinin türetilmesinin zorlama olduğunu, sosyal medya paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi.

‘Yapılan işkencedir’

Savcının tutuklu sanıkların tutuklululuk hallerinin devamını istemesinin ardından söz alan avukat Fikret İlkiz, duruşmada şahitlerin ve bilirkişinin dinlendiğini, iddiaların irdelenme imkânının bulunmasına rağmen bunun yapılmadığını ifade ederek, “Yargılanan kişiler avukat. Nasıl delil karartırlar? Ben bunu hukuka karşı hakaret kabul ediyorum” diye konuştu. İlkiz’in, “Huzurunuzda bulunan kişiler bu memleketi çok sevdikleri için yargılanıyorlar” sözleri ise salondakiler tarafından alkışlandı. İlkiz, uzun süredir tutuklu olan sanıklar açısından olaya insanî açıdan da bakılması gerektiğini, tutuklama ile hükümlülük arasında infaz yönünden hiçbir fark olmadığını ifade ederek, “316 gündür tutuklu olan müvekkilim Kadri Gürsel’e yapılan bu işlem işkencedir. Tutukluluğun bu kadar devam etmesi orantısızdır” dedi.

“Dâvâyı eşeledikçe adaletsizlik çıkıyor”

Avukat Akın Atalay, Türkiye’nin basın özgürlüğü konusunda çeşitli uluslar arası raporlara göre en kötü durumdaki ülkelerden birinin olduğunu söyleyerek, “Hukukun, adaleti adı var, kendisi yok. Burada öyle bir dava görülüyor ki dâvâyı eşeledikçe adaletsizlik çıkıyor. Uğradığım haksızlık ve hukuksuzluğun ağrılığı ne olurda olsun herkes için adalet talebinden vazgeçmeyeceğim” diye konuştu. DW’nin haberine göre, Atalay’ın ardından söz alan Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet dâvâsının Türkiye’nin kara tarihine geçtiğini belirterek, “Biz gazeteciyiz. Bizi yaptığımız haberlerle, attığımız manşetlerle yargılıyorsunuz” dedi.
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