Yenisi çıkınca İkinci el piyasası hareketlendi

Apple merakla beklenen iPhone 8 ve iPhone X’i bu akşam tanıtacak. Bu durum ikinci el telefon pazarını hareketlendirdi. Vatandaş yeni iPhone’u alabilmek için iPhone 6 ve 7’lerini elden çıkarmaya çalışırken satıcılar pazarın son günlerde hareketlendiğini dile getirdi.Sirkeci’deki Doğubank İş Hanı’nda yer alan telefon pazarına gidip pazarın nabzını tuttuk. Pazar esnafı işlerin hareketli olduğunu vurguluyor.







PEKİ İKİNCİ EL TELEFONLARIN FİYATI NE KADAR?





İkinci el iPhone pazarında iPhone’nun sadece 6 serisini ve üstünü bulmak mümkün. iPhone 6 ‘nın ikinci el piyasa değeri alış fiyatı 1300 TL satış fiyatı ise 1500 TL iPhone 7 ‘nin ikinci el piyasa değeri alış fiyatı 2200 TL satış fiyatı ise 2400 TL , alış ve satış fiyatları böyle. Ancak bu durum telefonun yeniliğine ve boyutuna göre de değişkenlik gösterebiliyor



