Samanyolu Haber /Gündem / Yenisi çıkınca İkinci el piyasası hareketlendi /12 Eylül 2017 22:12

Yenisi çıkınca İkinci el piyasası hareketlendi

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone'un yeni modeli çıkınca,olunca 7'sini satmak isteyen soluğu Doğubank'ta aldı. iPhone 6 ve 7'lere özelliklerine göre 2 bin 500'ye kadar fiyat biçilebiliyor. Yeni iPhone'un Türkiye'de 4 bin TL'den yüksek bir fiyata satılması bekleniyor.

Yenisi çıkınca İkinci el piyasası hareketlendi

Apple merakla beklenen iPhone 8 ve iPhone X’i bu akşam tanıtacak. Bu durum ikinci el telefon pazarını hareketlendirdi. Vatandaş yeni iPhone’u alabilmek için iPhone 6 ve 7’lerini elden çıkarmaya çalışırken satıcılar pazarın son günlerde hareketlendiğini dile getirdi.Sirkeci’deki Doğubank İş Hanı’nda yer alan telefon pazarına gidip pazarın nabzını tuttuk. Pazar esnafı işlerin hareketli olduğunu vurguluyor.

PEKİ İKİNCİ EL TELEFONLARIN FİYATI NE KADAR?

İkinci el iPhone pazarında iPhone’nun sadece 6 serisini ve üstünü bulmak mümkün. iPhone 6 ‘nın ikinci el piyasa değeri alış fiyatı 1300 TL satış fiyatı ise 1500 TL  iPhone 7 ‘nin ikinci el piyasa değeri alış fiyatı 2200 TL satış fiyatı ise 2400 TL , alış ve satış fiyatları böyle. Ancak bu durum telefonun yeniliğine ve boyutuna göre de değişkenlik gösterebiliyor

TOPLUM OLARAK GÖSTERİŞE MERAKLIYIZ’
Doğubank’ın 15 yıllık esnafı Cem Tente Apple’ın diğer markalara göre en az değer kaybeden marka olduğunu belirtti. Tente  “İkinci el telefon piyasası son günlerde bayağı hareketlendi. Vatandaşın ekmek alacak parası yok ama cebinde bir iPhone var. Bence toplum olarak gösterişe meraklı olduğumuzdan böyleyiz. Ben Türkiye’yi şöyle değerlendiriyorum burası tam bir telefon çöplüğü ve herkes gösteriş için en iyisi bende olsun istiyor” ifadelerini kullandı. Tente artık müşterilerin kredi kartlarıyla pazardan taksitle telefon aldıklarını ve bu telefonu gidip kendilerini sattıklarını, elde edilen parayla ise borçlarını ödediğini de söylüyor.
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