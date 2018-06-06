Hüda-Par'cılar fikir değiştirdi: AKP'yi desteklemekten vazgeçtik

HÜDA-PAR Genel Başkanı, “Cumhur İttifakı içerisinde parti logomuz ile yer alabilsek alacaktık, olabilirdi. AK Parti’nin listeleri içerisinde parlamentoya girme konusu da görüşüldü. Uzlaşamadık” dedi.







"Kürt meselesinde hatalar devam ediyor"





HÜDA-PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz katıldığı bir televizyon programında, “Kürt meselesi ulus devletin dayatmalarının sonucu ortaya çıkmıştır, hatalar devam ediyor, dil ve kimliğin üzerindeki yasaklamalar devam ediyor” ifadesini kullandı.





Yavuz Hizbullah bağlantısı sorusunu, “Bağımsız ve bağlantısız hareketiz. Türkiye’nin yakın tarihi içerisinde geldiğimiz zaman dilimi çok da normal değil. Birbirini tetikleyen olaylar zinciri. Bir normalleşmenin yaşanması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde cevaplandırdı.





Mehmet Yavuz HDP ile yaptıkları görüşmeyi de anlatırken, “Sadece ittifak gündemi ile randevu talep etmedik. HDP ile görüşme isteğimizde bir ittifak düşüncesi yoktu. Seçim dönemlerinde çatışmalar meydana geliyor. Bunların meydana gelmemesi için tüm partilerden randevu talep ettik” ifadesini kullandı.