Samanyolu Haber /Gündem / Başdanışman: AKP Meclis'te çoğunluğu alamazsa seçim tekrarlanır /06 Haziran 2018 16:27

Başdanışman: AKP Meclis'te çoğunluğu alamazsa seçim tekrarlanır

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum 24 Haziran seçimlerinde parlamentoda muhalefetin üstünlük sağlaması durumunda yeni seçimlerin gündeme gelebileceğini söyledi.

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ABD’li Bloomberg haber ajansına konuşan Uçum, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye’deki seçmenin parlamentoda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile işbirliğine girmeyi reddeden bir muhalefeti seçmesi durumunda Türkiye’de seçimlerin tekrarlanabileceğini belirtti.

Uçum “Eğer muhalefet parlamentoyu alır ve Erdoğan yeniden seçilirse siyasetçiler vatandaşların ‘birbirlerini denetleme ve işbirliği yapmalarını’ istediğini anlamalı. Eğer başaramazlarsa parlamento ya da cumhurbaşkanı yeni seçime gitme kararı alabilir” diye konuştu.

“Bunun son çare” olacağını söyleyen Uçum bu tür bir sonucun ülkeyi çıkmaza sokacağını ifade etti.

Uçum “Bu seçimler Türkiye’yi parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçirecek. Bu geçiş eğer tüm taraflar dahil olmuyorsa başarılamaz” dedi.

Uçum Erdoğan ve AKP’nin hem başkanlığı hem de parlamentoyu kazanacağını çünkü seçmenin yetkiyi aynı partiye vererek “rasyonel” karar vereceğini öne sürdü
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