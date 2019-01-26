Samanyolu Haber /Gündem / Hüda Kaya'nın oğluna 15 ay hapis cezası verildi /26 Ocak 2019 09:26

Hüda Kaya'nın oğluna 15 ay hapis cezası verildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammed Cihad Ebrari’ye HDP’li vekillerin tutuklanmasının protesto edilmesi sırasında gözaltına alınması ile ilgili açılan davadan 15 ay ceza verildi.

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6 Kasım 2016’da İstanbul Kadıköy’de HDP’li vekillerin tutuklanması için yapılan kadın eyleminde, eylem alanında olmadığı halde gözaltına alınan ve gözaltında gördüğü işkenceler sırasında omurgası kırılan Cihad Ebrari’ye, açılan davanın bugün görülen duruşmasında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 15 ay ertelemesiz hapis cezası verildi.

Gazete Fersude'nin haberine göre, HDP’li Hüda Kaya, konuyla ilgili, “Hem suçlu hem güçlü olmak” tam bugünler içinmiş. Hem işkence yap hem ceza ver.
Aynen Soma’da gariban madenciye tekme atıp suç duyurusunda bulunup ceza vermek gibi. Bu şımarık ve kibirli zulümlerinizle bizleri susturamayacaklar" dedi.

Ebrari, kadın eylemine yapılan müdahale sırasında, eylem alanında olmadığı halde gözaltına alınmış, gözaltında gördüğü işkencelerden dolayı omurgası kırılmış, bir süre hastanede yatmıştı.
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