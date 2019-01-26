Samanyolu Haber /Gündem / Brezilya'da baraj çöktü... En az 50 kişi öldü, 300 kayıp /26 Ocak 2019 09:24

Brezilya'da baraj çöktü... En az 50 kişi öldü, 300 kayıp

Brezilya’da bir barajın çöktüğü ve olayda en az 50 kişi öldü, 300 kişiden haber alınamıyor. Haber alınamayan 300 kişinin bölgede demir cevheri çıkaran şirkete bağlı ve taşeron olduğu açıklandı. Felaketin sorumlusu olan şirketin başkanı, "Ölen halk değil, bizim işçiler" dedi.

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Brezilya'da demir cevheri madeninde bulunan tortuyu tutmak için kullanılan baraj çöktü. Ülkenin güneydoğu eyaleti Minas Gerais'in başkenti Belo Horizonte’nin 60 kilometre uzağındaki Brumadinho kasabası çamura gömüldü.Brumadinho Belediye Başkanı Avimar de Melo en az 50 kişinin öldüğünü, 300’den fazla da kaybın olduğunu açıkladı.“Daha fazla ayrıntıya sahip değiliz çünkü her şey çok hızlı oluyor” diyen de Melo, nehir kenarında yaşayan insanların, taşma riski nedeniyle evlerini terk etmelerini ve yüksek yerlere çıkmalarını istedi.


 

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve 3 bakanı bölgeye göndereceğini duyurdu.

Bu arada Felaketleri Önleme Ulusal Koordinasyon Başkanı Joceli Jaison Andrioli; "korkumuz, Mariana felaketinde olduğu gibi çamurun São Francisco Nehri'ne karışması vasıtasıyla okyanusa ulaşması” açıklamasını yaptı.

Sputnik'in aktardığına göre felakete neden olan barajın işletmecisi Vale S.A.’nın başkanı Fbio Schvartsman, Beja Madenindeki barajın yıkıldığını söyledi. Yaşanan felakette ölenlerin pek çoğunun çevre halkından çok kendi çalışanı olduğunu söyleyerek tepkileri azaltmaya çalıştı. Schvartsman; “Bu sefer insani bir trajedi. Muhtemelen çok sayıda mağdurdan bahsediyoruz, Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Ama büyük bir sayı olacağını biliyoruz” itirafında bulundu.
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