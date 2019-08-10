Samanyolu Haber /Dünya / Hücresinde intihar etti /10 Ağustos 2019 16:38

Hücresinde intihar etti

Tutuklu milyarder işadamı Jeffrey Epstein, Manhattan'daki Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde ölü olarak bulundu. Eppstein'in intihar ettiği belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) insan kaçakçılığıyla ve çocuk istismarıyla suçlanan tutuklu milyarder işadamı Jeffrey Epstein, Manhattan'daki Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde ölü olarak bulundu. Eppstein'in intihar ettiği belirtildi.

HÜCRESİNDE BAYGIN VAZİYETTE BULUNMUŞTU

Epstein iki hafta önce de hücresinde boynunda yara izleriyle hücresinde baygın vaziyette bulunmuştu. Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanıyordu. 

Epstein'ın malikanesinde 6 Temmuz'da yapılan aramada nakit para yığını, düzinelerce elmas ve sanık için düzenlenmiş sahte pasaport ile yüzlerce genç kadının cinsel içerikli fotoğraflarının ele geçirildiği belirtilmişti. 

66 yaşındaki işadamı Jeffrey E. Epstein, New Jersey'de Teterboro Havaalanı'nda gözaltına alınmıştı.

DİĞER KADINLAR DA SAVCILARA ŞİKÂYETTE BULUNDU

Başsavcı Yardımcısı Alex Rossmiller de davanın Epstein'ın aleyhine her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, küçük yaşta cinsel tacize uğrayan diğer kadınların da yetkililerle temasa geçmeye başladığını açıklamıştı.

Fransa'nın başşehri Paris'ten özel uçağıyla dönerken New Jersey'de Teterboro Havaalanı'nda gözaltına alınan 66 yaşındaki Epstein'ın en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaşın altındaki onlarca genç kıza cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanacağı belirtilmişti.
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