Öğrenciler tatil dinlemedi

Orta öğrenim gençliğinin iklim değişikliği ve çevre kirlenmesi karşısında başlattıkları direniş devam ediyor.





Geçen yılın Ağustos ayında İsveç’te başlatılan ve kısa zamanda bütün dünyada yankı uyandıran "Fridays for future–Gelecek İçin Cuma" öğrenci direnişinde bir yıl geride kaldı.





Evrensel'den Ali Çarman'ın haberine göre, tatilin ilk Cuma’sı Stuttgart öğrenci hareketi eylem yeri olarak havaalanını seçti. Rekor denilebilecek bir uçuş gününde eylemi gerçekleştiren gençler yolculardan büyük destek aldı.





HAVALİMANI TERMİNAL BİNASINDA TOPLANDILAR





Öğrenci hareketinin sözcüsü, yolculara karşı olmadıklarını; iklim değişikliği tehlikesine karşı kayıtsız duran hükümetleri, politikacıları ve bankaları protesto ettiklerini söyledi.





Stuttgart Havalimanı'nın ana terminal kapısı önünde toplanan yüzlerce genç, ıslıklarla yetkilileri protesto etti.





38 haftadır aralıksız olarak her cuma eylem düzenleyen gençler daha sonra Stuttgart Belediye binası önündeki alanda toplanarak çalışma grupları oluşturdu ve iklim değişikliği konusunda tartışmalar yürüttü.





GENÇLER AfD'YE TEPKİ GÖSTERDİ





Eyleme katılan farklı yaşlardan gençler, açık kürsüde söz alarak iklim değişikliğine ilişkin konuşmalar yaptı. Gençler konuşmalarında artan ırkçılığa ve ırkçı parti Almanya için Alternatif'e (AfD) de tepki gösterdi.





Avrupa’nın ikinci büyük sendikası Ver.di Başkanı Frank Bsirske ve DGB Başkanı Reiner Hoffman da yaptıkları açıklamalarla öğrenci grevini desteklediklerini söyledi.





İki isim 20 Eylül’de gerçekleştirilecek eyleme katılacaklarını açıkladı.