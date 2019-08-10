Samanyolu Haber /Dünya / Öğrenciler tatil dinlemedi /10 Ağustos 2019 16:55

Öğrenciler tatil dinlemedi

İsveç’te başlatılan ve kısa zamanda bütün dünyada yankı uyandıran "Fridays for future–Gelecek İçin Cuma" öğrenci direnişinde bir yıl geride kaldı. Gençler bu sefer eylem adresi olarak Stuttgart Havalimanı'nı seçti.

SHABER3.COM

Orta öğrenim gençliğinin iklim değişikliği ve çevre kirlenmesi karşısında başlattıkları direniş devam ediyor. 

Geçen yılın Ağustos ayında İsveç’te başlatılan ve kısa zamanda bütün dünyada yankı uyandıran "Fridays for future–Gelecek İçin Cuma" öğrenci direnişinde bir yıl geride kaldı.

Evrensel'den Ali Çarman'ın haberine göre, tatilin ilk Cuma’sı Stuttgart öğrenci hareketi eylem yeri olarak havaalanını seçti. Rekor denilebilecek bir uçuş gününde eylemi gerçekleştiren gençler yolculardan büyük destek aldı. 

HAVALİMANI TERMİNAL BİNASINDA TOPLANDILAR

Öğrenci hareketinin sözcüsü, yolculara karşı olmadıklarını; iklim değişikliği tehlikesine karşı kayıtsız duran hükümetleri, politikacıları ve bankaları protesto ettiklerini söyledi. 

Stuttgart Havalimanı'nın ana terminal kapısı önünde toplanan yüzlerce genç, ıslıklarla yetkilileri protesto etti.

38 haftadır aralıksız olarak her cuma eylem düzenleyen gençler daha sonra Stuttgart Belediye binası önündeki alanda toplanarak çalışma grupları oluşturdu ve iklim değişikliği konusunda tartışmalar yürüttü. 

GENÇLER AfD'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Eyleme katılan farklı yaşlardan gençler, açık kürsüde söz alarak iklim değişikliğine ilişkin konuşmalar yaptı. Gençler konuşmalarında artan ırkçılığa ve ırkçı parti Almanya için Alternatif'e (AfD) de tepki gösterdi.

Avrupa’nın ikinci büyük sendikası Ver.di Başkanı Frank Bsirske ve DGB Başkanı Reiner Hoffman da yaptıkları açıklamalarla öğrenci grevini desteklediklerini söyledi. 

İki isim 20 Eylül’de gerçekleştirilecek eyleme katılacaklarını açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Öğrenciler tatil dinlemedi Sonraki Haber >>

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

TRT Çocuk 'Kaz Dağları'mıza zarar veriliyor' diyen çocuğu yayından aldı

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Davutoğlu: Bize bedel ödeteceğini söyleyenlerin...

Masraf trafiği

Masraf trafiği

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

New York’ta panik: Motosiklet sesini silah sesi sanınca izdiham çıktı

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Bu cehennem çukuru projenin sadece 10'da biridir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Yağmurda hızlı gitmek her zaman tehlikelidir!

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

Para ödemeden kaçan TIR'ın 3 tekerleği patladı

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP'li vekil Tolga Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

AKP’li vatandaş zamlara böyle isyan etti!

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'

'Kaçırılan 4 kişiye hazırlanmış beyanlar zorla imzalatılacak'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:00:34