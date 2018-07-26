Samanyolu Haber /Gündem / HSK yaz kararnamesini tamamladı; 3 bin 320 hâkim ve savcının görev yeri değişti /26 Temmuz 2018 09:38

HSK yaz kararnamesini tamamladı; 3 bin 320 hâkim ve savcının görev yeri değişti

Hâkimler Savcılar Kurulu'nun (HSK), tamamladığı yaz kararnamesi ile 3019'u adli 301'i idari olmak üzere 3 bin 320 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi.

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Kararname ile Yargıtay'a 173 tetkik hâkimi takviyesi yapıldı. Böylece Yargıtay'daki tetkik hâkimlerinin sayısı binin üzerine çıktı.

HSK daha önce yaz kararnamesinin 11 Temmuz'a kadar yayımlanacağını açıklamıştı. Ancak Yargıtay ve Danıştay üyeliği seçimleri nedeniyle bu tarih iki kez ertelendi. HSK Genel Kurulu, 16 Temmuz'da Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 yeni üye seçti. Yüksek yargı seçimlerinin yapılmasının ardından HSK 1. Dairesi kararname çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Dün akşam saatlerinde başlayan ve bu sabah 4'e kadar devam eden son toplantıda kararnamaye son şekli verildi.

Habertürk'ten Fevzi çakır'ın haberine göre, Kararname ile 3019'u adli 301'i idari olmak üzere 3 bin 320 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi. Yargıtay ve Danıştay üyesi seçilen isimlerin yerlerine görevlendirmeler yapıldı. Özellikle Yargıtay üyesi yapılan isimlerin önemli bir kısmı 'FETÖ' ve darbe yargılamalarında görev yapan isimler arasında yer alıyordu. Kararname ile çok sayıda il ve ilçe başsavcısı ile komisyon başkanı da değiştirildi. 'FETÖ' ile mücadele önemli görevler üstlenen bazı hâkim ve savcılar terfi ettirilerek, başsavcı vekili yapıldı.

Dün sürpriz bir kararla emekliliğini isteyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu’nun yerine İstanbul Anadolu Başsavcı Vekili Metin Saruhan atandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na son olarak Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan deneyimli Başsavcı Ömer Faruk Aydıner getirildi. Ankara ve İstanbul Başsavcıları ise değişmedi.

Sakarya ve Konya’da iki yeni Bölge Adliye Mahkemesi faaliyete geçirildi. Bu mahkemelere 151 hâkim savcı görevlendirildi.

Toplam 113 il ve ilçenin başsavcısı değişti.

Konya Başsavcısı Bestami Tezcan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı oldu.

Antalya Başsavcısı Ramazan Solmaz Konya Başsavcısı oldu.

Çorum Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül Adana Başsavcısı oldu.

Kütahya Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz Gaziantep Başsavcısı oldu.

Erzurum Başsavcısı Halil İnal Antalya Başsavcısı oldu.

Yargıtay’a 173 tetkik hâkimi takviyesi yapıldı. Böylece Yargıtay’daki tetkik hâkimlerinin sayısı binin üzerine çıktı.
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