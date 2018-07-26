Uzun süredir tutuklu hasta Figen Çapkur mahkemede fenalaştı













Yirmi yıl boyunca öğretmenlik yapan Tahir Çapkur’un eşi Figen Çapkur, sendika üyeliği dolayısıyla 28 Şubat günü gözaltına alındı ve sonrasında ise tutuklandı. 3 çocuğundan ikisi engelli durumunda olan Çapkur’un kızı Selma ise 9 yaşında ve bakılmaya muhtaç durumda.





Çocuklarından Taha Eren Çapkur ise, “kardeşlerim rahatsız. Hepsi bakıma muhtaç ve annem, babam tutuklandı. Kardeşlerimi dahi bu halde olduklarını bildikleri halde ifade vermeye zorladılar” şeklinde konuştu. Figen Çapkur, 23 Temmuz günü çıkarıldığı mahkemenin ilk gününde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Gece yarısına kadar devam eden yoğun bakımdan sonra, sonraki gün çıktığı hakim karşısında, mahkemenin 1 Ekim’e ertelenmesi kararı verildi. Bu durma şahit olan yakınları ise olaya oldukça tepkili olduğunu belirterek, ‘bir an önce çocuklarına kavuşmalı’ diye belirtti.