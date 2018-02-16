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HSK 17 hakim ve savcıyı açığa aldı
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HSK 17 hakim ve savcıyı açığa aldı
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16 Şubat 2018 15:58
HSK 17 hakim ve savcıyı açığa aldı
HSK 2. Dairesi, cemaat soruşturmaları kapsamında 17 hakim ve savcının açığa alınmasına karar verdi.
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