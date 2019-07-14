Samanyolu Haber /Gündem / HRD: İşkencecileri ifşa etmeye devam edeceğiz /14 Temmuz 2019 14:56

HRD: İşkencecileri ifşa etmeye devam edeceğiz

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (Human Rights Defenders), ‘İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde Türk Hükümetiyle ilgili Almanya Federal Savcılığına suç duyurusunda da bulundu.

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Bold Medya yayınında Fatih Akalan'ın sorularını cevaplayan Human Rights Defenders Derneği Başkanı Muammer Burtaçgiray Türkiye’deki işkence olaylarını ve Alman Federal Savcılığına yaptıkları başvurunun detaylarını aktardı ... 

HRD’nin (Human Rights Defenders) bu güne kadar isimleri tespit edilen 248 işkenceci hakkında yaptığı suç duyurusu yaptığını hatırlatan Burtaçgiray  Erdoğan Rejimi’nin uyguladığı sistematik içkencelere katılan diğer kişilerin isimlerinin belirlenmesi için de çalışma yürüttüklerini aktardı.

Dernek olarak işkence mağdurlarına her türlü desteği vereceklerini söyleyen Burtaçgiray Almanya’daki Evrensel Yargılama ilkesi kapsamında yapılan başvurunun benzerini başka ülkelerde de yapacaklarını açıkladı. 

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