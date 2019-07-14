Dünya basını teslimatı böyle gördü

S-400’lerin teslim anından bir fotoğrafla gazetenin web sitesinde manşet olarak paylaşılan haberde şu ifadeler kullanıldı:







Cuma günü çok tartışılan S-400 füze savunma sistemlerinin ilk parçaları Ankara’ya vardı. Türkiye üyesi olduğu NATO’nun ve sözde ‘stratejik ortağı’ ABD’nin sert eleştirilerine rağmen, 2.5 milyar dolar ödeyerek bu mobil füze sistemlerini Rusya’dan satın aldı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘ne pahasına olursa olsun’ bu silah sistemlerini neden aldığını ise güvenlik uzmanları bile anlamakta zorlanıyor.”





Sputnik International’ın konuya ilişkin haberinde Die Welt muhabiri Boris Kálnoky’nin kaleme aldığı yazıda ‘Türkiye’nin S-400’leri almasının muhtemel nedenleri arasında Patriot füzeleri alındığı durumda Washington’un Ankara’ya – 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde meclise de yapılan saldırılara atıfta bulunarak – benzer bir saldırı düzenleyebilecek olması’ gösterilmiş.