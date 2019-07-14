Samanyolu Haber /Gündem / Dünya basını teslimatı böyle gördü /14 Temmuz 2019 15:18

Dünya basını teslimatı böyle gördü

Türkiye ile ABD arasında uzun bir süredir gerilime neden olan Rus yapımı S-400 füze sistemlerinin tesliminin başlamasının ardından Alman gazete Die Welt “Erdoğan Rus füzeleriyle Batı’ya ‘elveda’ dedi” başlıklı bir yazı yayınladı.

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S-400’lerin teslim anından bir fotoğrafla gazetenin web sitesinde manşet olarak paylaşılan haberde şu ifadeler kullanıldı:

Cuma günü çok tartışılan S-400 füze savunma sistemlerinin ilk parçaları Ankara’ya vardı. Türkiye üyesi olduğu NATO’nun ve sözde ‘stratejik ortağı’ ABD’nin sert eleştirilerine rağmen, 2.5 milyar dolar ödeyerek bu mobil füze sistemlerini Rusya’dan satın aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘ne pahasına olursa olsun’ bu silah sistemlerini neden aldığını ise güvenlik uzmanları bile anlamakta zorlanıyor.”

Sputnik International’ın konuya ilişkin haberinde Die Welt muhabiri Boris Kálnoky’nin kaleme aldığı yazıda ‘Türkiye’nin S-400’leri almasının muhtemel nedenleri arasında Patriot füzeleri alındığı durumda Washington’un Ankara’ya – 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde meclise de yapılan saldırılara atıfta bulunarak – benzer bir saldırı düzenleyebilecek olması’ gösterilmiş.
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