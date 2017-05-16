Samanyolu Haber /Gündem / Hoş gelmedin Erdoğan /16 Mayıs 2017 17:21

Hoş gelmedin Erdoğan

Amerika merkezli dünyanın önde gelen İnsan Hakları kuruluşu Human Rights Foundation (HRF) ABD'ye giden Erdoğan'ı böyle karşıladı. Amerikan medyasına tam sayfa ilan veren HRF, HOŞGELMEDİN ERDOĞAN dedi.

SHABER3.COM

İşte o afiş ve Türkçe çevirisi: 



Bir zamanlar umut vadeden bir demokrasi ülkesi olan Türkiye, diktatörlüğe doğru sürekli bir düşüş yaşıyor. Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başarısız bir darbe girişiminden sonra Erdoğan:

149 medya kurumunu kapattı.
2099 okul ve üniversitenin kapısına kilit vurdu.
138.147 kamu görevlisini işinden attı.
İktidarı eleştiren 50.601 kişiyi hapse attı.
230’dan fazla gazeteciyi tutukladı.
Özgür olmayan ve hileli bir referandumla geniş yetkilerini daha da genişletti.

Ve onlarca darbe şüphelisi cezaevlerinde İŞKENCE, TECAVÜZ, CİNSEL TACİZ kurbanı oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUGÜN WAHSINGTON DC’DE TRUMP’LA GÖRÜŞECEK

Şayet Erdoğan’ın dehşete düşüren insan hakları karnesine ve Türkiye’yi bir diktatörlüğe çevirmesine karşı çıkıyorsan, yapacağın şey basit:

TİRANLIĞA KARŞI ÇIK

Erdoğan’a burada istenmediğini söyle.

Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç’a telefonla ulaş, yaz, tweet at.

Trump’tan “Erdoğan’ın muhaliflerine baskıyı bitir çağrısı yapmasını” iste.

DİKTATÖRLER HİÇ BİR DEMOKRATİK ÜLKEDE HOŞ KARŞILANMAMALI.

VE DİKTATÖRLER AMERİKA’DA DA HOŞ KARŞILANMAMALI!
 
#ErdoganDışarı
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