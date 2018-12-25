Samanyolu Haber /Dünya / Hong Konglu ünlü aktör ölünce 720 milyon dolarlık servetini bağışlayacak /25 Aralık 2018 03:07

Hong Konglu ünlü aktör ölünce 720 milyon dolarlık servetini bağışlayacak

"Kaplan ve Ejderha" filminin yıldızı Hong Konglu aktör Chow Yun-fat, 720 milyon dolarlık servetini ölünce hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

SHABER3.COM



Güney Kore Munhwa televizyonuna konuşan 63 yaşındaki Chow, "Bu paraya sonsuza kadar kadar sahip olamazsınız. Öldükten sonra banka hesabınızı yanınızda götüremiyorsunuz. Bir gün gittiğinize başkalarına bırakmalısınız" dedi.

Mütevazi yaşam tarzıyla dikkat çeken, toplu taşıma araçlarıyla seyahat eden ve kendi filmi için bilet alıp kuyruğa giren Chow Yun-Fat, Hong Kong'da "Kardeş Fat" lakabıyla biliniyor.

Kapaklı Nokia'sını yeni değiştirdi
Karısı Jasmine Tan'e göre sık sık sokak yiyen Chow, çok sevdiği eski model kapaklı Nokia telefonunu artık bozulduğu için yeni değiştirmek zorunda kaldı.

Oscar ödüllü Karayip Korsanları ve gangster filmi "A Better Tomorrow"la da tanınan Chow, 2015'te Forbes dergisinin dünyada en fazla kazanan aktörler listesinde yer aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hong Konglu ünlü aktör ölünce 720 milyon dolarlık... Sonraki Haber >>

Koruma polisi yolda giden sivil araca çarparak yoldan çıkarttı

Koruma polisi yolda giden sivil araca çarparak yoldan çıkarttı

Etna Yanardağı lav püskürtmeye başladı

Etna Yanardağı lav püskürtmeye başladı

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Fransa'da ortalık yine karıştı

Fransa'da ortalık yine karıştı

İşte Erdoğan'ı kızdıran açıklamalar

İşte Erdoğan'ı kızdıran açıklamalar

Tsunami konser sırasında geldi

Tsunami konser sırasında geldi

Hırsızlık yapmak isterken başına neler deldi

Hırsızlık yapmak isterken başına neler deldi

'Bakırköy'deki kıyıdaki yeni binalar depremde yıkılmasa bile suya gömülecek'

'Bakırköy'deki kıyıdaki yeni binalar depremde yıkılmasa bile suya gömülecek'

Bütçe konuşulurken boş kalan Meclis'i çekti

Bütçe konuşulurken boş kalan Meclis'i çekti

Açık beyin ameliyatı olurken gitar çaldı

Açık beyin ameliyatı olurken gitar çaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:30:10