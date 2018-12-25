Suriye’nin yeniden inşasını Suudi Arabistan üstlendi

Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’a teşekkür etti.





Trump paylaşımında “Suudi Arabistan, ABD’nin yerine Suriye’nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı harcamayı kabul etti. Gördünüz mü? 5000 mil uzaklıktaki ABD yerine son derece zengin ülkelerin komşularının yeniden inşasına yardım etmesi hoş değil mi? Teşekkürler Suudi A!’‘ dedi.







ABD başkanı, Suriye’de IŞİD’in yenilgiye uğratıldığını belirterek, bu ülkedeki ABD askerlerini geri çekeceğini açıklamıştı.





Son olarak Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Suriye’de IŞİD’den ne kaldıysa kökünü kazıyacağı konusunda’ kendisini bilgilendirdiğini söylemişti.

