Hollanda'yla yeni kriz; Bu sefer Fatma Şahin'in ziyareti iptal edildi

Geçen yıl da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 'cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi'nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylaması öncesi Hollanda'ya yapacağı ziyaret iptal edilmiş, aynı gün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da "İstenmeyen kişi" ilan edilerek sınır dışı edilmişti. Yaşananlar, iki ülke arasında krize yol açmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ''Bundan sonra senin uçakların bakalım Türkiye'ye nasıl gelecek?'' demiş; Türkiye genelinde "portakal kesmek", "inekleri sınır dışı etmek" gibi protestolar yapılmıştı.



Hollanda Başbakanı Mark Rutte, “Olayları çığırından çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar" diyerek krizden Türkiye'yi sorumlu tutmuştu. Bunun üzerine Erdoğan, Hollanda hükümetine ‘Nazi’ suçlaması yöneltmişti.



Yaklaşık bir yıldır süren krizin çözülemediğini belirten Hollanda, geçen ay Türkiye'ye girişine izin verilmeyen büyükelçisini resmi olarak geri çektiğini açıklamıştı. Açıklamada, Türkiye'nin de Hollanda'ya yeni büyükelçi atamasının kabul edilmeyeceğini belirtilmişti.





BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Lahey yönetiminin uyarısı üzerine, Türk makamlarının Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in ziyaretini iptal ettikleri bildirildi.



Şahin, 11 Mart Cumartesi günü Hollanda'nın doğusundaki Deventer kentindeki Merkez Camii'nde Türkiye kökenli kadınlarla bir araya gelecekti.



Hollanda hükümeti, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu öncesi Türkiye'den siyasilerin ülkelerinde miting yapmalarına izin vermeyeceklerini açıklamış, 11 Mart 2017'de Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle tırmanan gerginlik diplomatik krize dönüşmüştü.



Dışişleri Bakanlığı ziyaretin iptalini doğruladı



AD gazetesine göre, Hollanda makamları bu gelişmeler nedeniyle Ankara ile Lahey arasında memurlar düzeyinde yapılan görüşmelerde ziyaretin uygun olmayacağı mesajını iletti.



Bunun üzerine Türk tarafının, Fatma Şahin'in ziyaretini iptal ettiği belirtildi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı da Şahin'in ziyaretinin iptal edildiğini doğruladı.



Ancak bakanlık sözcüsü, Şahin'in Hollanda ziyaretinin neden istenmediğine ilişkin ayrıntı vermedi. Sözcü, Türkiye ile ikili ziyaretler, güvenlik ve göç konularında ikili temasları sürdürdüklerini söyledi.