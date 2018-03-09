Samanyolu Haber /Gündem / Nurettin Yıldız'a destek buraya mı kadarmış? /09 Mart 2018 16:02

Nurettin Yıldız'a destek buraya mı kadarmış?

Nurettin Yıldız'a destek veren milli eğitim müdürü, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası destek mesajını sildi ve sosyal medya hesabını kapattı

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Yaptığı açıklamalar ile şimşekleri üzerine çeken Nurettin Yıldız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedef göstermesinden sonra Erdoğan'ın da dikkatini çekmiş ve hakkıda soruşturma başlatılmıştı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tepkileri sonrasında hakkında soruşturma başlatılan Nurettin Yıldız’a destek veren Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, açıklamalarını teker teker sildi. Yılmaz, Twitter hesabından “Şeytan bu kez profosörlerini devreye soktu. Ömrünü islama hizmete adamış Nurettin Yıldız Hocamızı itibarsızlaştırmak için çırpınıp durmaktalar. Altın paslanmaz. Altına çamur atmakla kıymeti düşmez. Hak gelecek ve batıl yok olacak. Bize düşen Allah için çok ama çok çalışmaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ise, yaptığı konuşmalarda Yıldız’a tepki göstermişti. Diyanet’ten sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a, kendisine ilahiyatçı diyenlerin yayınladıkları fetvalar hakkında çalışma yapması talimatını vermişti. Son olarak da Erdoğan’ın konuşmalarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Nurettin Yıldız hakkında soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından Nurettin Yıldız’a destek veren Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Nurettin Yıldız’a destek verdiği mesajlarını sildi ve sosyal medya hesabını kapattı.
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