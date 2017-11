Hollandalılar Türkiye'den gelen muhacirleri kucakladı

Sergideki resimler; Türkiye'de gerçekleşen menfur 15 temmuz'dan sonra ülkelerinden, ailelerinden, ana-babalarından, sevdiklerinden,çocuklarından ayrılmak zorunda bırakılan insanlar tarafından ya da onların dertlerini, yaşadıklarının hissedenler tarafından çizildi.



15 temmuz sonrasında Türkiye’de yaşanan mağduriyetlerin ve mazlumiyetlerin dünyaya duyurulması adına çok önemli bir etkinlik olan resim sergisi Hollanda'da açıldı.

40 el yapımı resim sergisi yaşanan mağduriyetlerin dünya kamuoyuna duyurma amacıyla açılan resim sergisi Hollanda'nın Amsterdam şehrinin Oost (Doğu) bölgesinde faaliyet gösteren Boost Vakfı salonunda düzenlenen resim sergisi, Hollandalılar tarafından yoğun ilgi gördü.

MAĞDURİYETLER VE PARÇALANMIŞ AİLELER

Resim sergisi Mülteciler İnisiyatifi tarafından organize ediliyor. Hollanda'da yaşayan muhacirlerin mağduriyetleri ve beraber yaşam üzerine çocukların çizdiği resimler sergide yer alıyor. Bu sergideki resimler; Türkiye'de gerçekleşen menfur 15 temmuz olayından sonra ülkelerinden, ailelerinden, ana-babalarından, sevdiklerinden,çocuklarından ayrılmak zorunda bırakılan insanlar tarafından yada onların dertlerini, yaşadıklarının hissedenler tarafından çizildiğini söyleyen organizatörler, Serginin amacını ise şu şekilde açıkladılar.

HOLLANDA GİBİ ÖZGÜR BİR ÜLKE

"Herhangi bir parti taraftarlığı veya düşmanlığı yapmadan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek istiyoruz. Din, inanç, kültür ve ideoloji ayırımı yapmadan, OHAL’in her insanı etkileyebileceğini ve her an herkesin mağdur olabileceğini göstermek istiyoruz. Projemiz insan hakları ve fikir özgürlüğünü savunduğu için, Hollanda gibi özgür bir ülkede fikrimizi söyleme ve yayımlama hakkı, her özgür insana ait olan bir haktır ve bu hak ondan en kötü zulmü uygulamadan alınamaz. Bu hakka doğuştan sahibiz. Egemenliğe sahip olanlar kendi fikrini yazıyla ifade edemezse, bu en büyük çirkinlik olur. "

BİRLİKTE YAŞAMA

Ülkelerinde insanca yaşama imkanı kalmayınca Hollanda'ya sığınan bu insanlar şu anda burada değişik kamplarda yaşıyor ve Hollanda dilini öğrenip burada mesleklerini icra ederek Hollandalılar ile beraber yaşamak istiyorlar

40 EL YAPIMI RESİM

Sergi ile ilgili bilgi veren resim sanatçısı Kik Janssen şunları dile getirdi; Amsterdam Oost (Doğu) Boost Vakfı sergi salonunda, resim sergisinin 30 ila 40 adet el çizimi tablodan oluştuğunu söyledi. Janssen " Bu resimleri çizenler kendileri yaptılar. Ağırlıklı olarak çocukların çizdiği el yapımı resimler. Özellikle hapishanelerde kalan aile ve çocukların dramlarını resim sergisinde görmek mümkün. " Türkiye'de 668 çocuğun hapiste olduğunu duyduğunda bunun korkunç bir durum olduğunu söyleyen resim sanatçısı Kik Janssen " Hollanda'ya farklı ülkelerden Türkiye, Suriye, Eritre, Somali ve Afganistan gelen mültecilere hoş geldiniz diyorum. Derneğimize resim atölyemize gelerek özgürce resimlerini sergileyebilirler."

HAPİSHANEDEKİ AİLE VE ÇOCUKLARIN DRAMI VE GÖZYAŞLARI

Özellikle Türkiye'den gelenlerin burada açmış olduğu sergideki resimlerde gözyaşı ve hüznün hakim olduğu resimler olduğunu dile getiren Janssen "Hapishanedeki çocuklar ve ailelerin dramları resimlerde yer alıyor. Ağlayan aileler, parçalanmış aileler ve Hollanda bayrağı ve laleler yer alıyor. Bunun yanı sıra Türkiye'de işinden atılan gazeteciler ve onlara yapılan zulümler resim sergisinde yer alıyor. Burada özgürce resimlerini sergileyebilirler. Türkiye'de bunları yapmaları şimdilik zor. Özgür ülke olan Hollanda'da bunu yapabilirler. Buraya gelen mültecilerin iyi bir yaşam için mutlaka Hollandaca öğrenmeleri gerekiyor ki geleceklerini Hollanda'da iyi inşa etsinler. "

GELECEK İLE İLGİLİ PLANLAR

Hollanda Amsterdam Boost Vakfı'nda sergilenen resimlerin içeriği şimdiye kadar OHAL kapsamında gerçekleşmiş olayları ve güncel durumu ele alıyor, aynı zamanda ise mağdurların gelecekle alakalı plan ve ümitlerini de içeriyor. Türkiye’nin durumuna ne kadar olumsuz baksalar da, ümitlerini kaybetmiş durumda değiller. Türkiye’nin demokrasiye dönmesini sabırla bekliyorlar.

RESİMLERİ HOLLANDALILAR İLGİ İLE İNCELEDİ

Boost Vakfı'nın organizesinin bir bölümünde geçen resim sergisi Hollandalı ve diğer etnik azınlıklar tarafından ilgi ile incelendi. Yaşanan trajedilerden bazı Hollandalıların oldukça etkilendikleri gözlemlendi. Düzenlenen etkinlik Bosst Vakfı Koordinatörü Ramon Sculeipen'in vermiş olduğu resepsiyon ile devam etti.





MURAT KANİ, AMSTERDAM