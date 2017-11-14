Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli seçim ittifakını açıkladı /14 Kasım 2017 12:04

Bahçeli seçim ittifakını açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu

SHABER3.COM

Bahçeli konuşmasında, 2019 seçimleri için bloklaşmaya karşı AKP ile birlikte çalışacaklarını söyledi. "Aynı safta duracağız" diyen Bahçeli, "15 Temmuz'dan itibaren süregelen pozisyonumuz muhafaza edilecektir. Partimiz, 7 Ağustos Yenikapı ruhu ve 16 Nisan halk oylaması şuurunun gereği olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini 2019'da sonuna kadar tesis etmek suretiyle çalışacağız" dedi.

Irak ile İran sınırı arasında meydana gelen deprem ile ilgili, "Irak ihmal edilemeyecek bir ülkedir" diyen Bahçeli, "Komşuluk hukukunun gereği ne ise o yapılmalıdır" dedi.
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