Hollanda'da yılın işadamı ödülü Türk asıllı girişimciye verildi

Tören, Hollanda Kraliyet ailesi ödüllerinin de verildiği Noordwijk şehrindeki ünlü Huis ter Duin oteli konferans salonunda gerçekleştirildi. Özel bir jüri tarafından, kapasite ve iş dünyasına yaptığı katkılar göz önüne alınarak aday işadamları belirlendi. Bu işadamları ülke genelinde internet üzerinde halk oylamasına tabi tutuldu.







BİLAL ÇAKI AÇIK ARA FARKLA BİRİNCİ OLDU





SER Başkanı Mariette Hamer (Voorzitter Sociale Economische Raad), sanatçı, siyasetçi, işadamı ve basın mensuplarından oluşan 500 davetlinin katılımı ile yapılan törende, SMS üzerinden halk oylaması yapıldı. Halk oylamasında, katılımcı ve jüri oylamasında da en fazla oyu Bilal Grup Genel Müdürü Bilal Çakı aldı. Çakı, ülke genelinde en etnik girişimcilik dalında 2017 yılının en başarılı işadamı oldu.





‘HOLLANDA’DA BİR İLKE BİLAL GRUP OLARAK İMZA ATTIK’





Noordwijk Huis ter Duin otelinde yapılan ödül töreninden sonra açıklamalarda bulunan Bilal Grup Genel Müdürü Bilal Çakı, Türk kökenli Hollandalı girişimcilerin Hollanda’da geldiği noktanın son derece ümit verici olduğunu söyledi. Çakı “Bugün Huis ter Duin otelinde Hollanda’da en başarılı yabancı kökenli girişimci seçildim. Bugün gerçekten çok mutluyum. Türk kökenli göçmen ailesini temsil etmekten, bu ödülü almaktan çok onur duydum. İnşallah benim gibi diğer, değerli Türk kökenli Hollandalı işadamlarının da buraya gelecek yıllarda davet ediyorum. Bana telefon ile sms ile destek veren arkadaşlara ve dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu adaylık süreci Bilal Groep çalışanları tarafından benim haberim olmadan bu durum gerçekleşti. Beni The Other Businessman 2017, Hollanda’da 2017 yılında en başarılı etnik kökenli girişimcilik ödülüne aday gösterdiler.” dedi.





SER BAŞKANI HAMER ELİNDEN ÖDÜL





Çakı açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Hollandalı işadamlarının yanı sıra göçmen aile çocuklarının nasıl başarılı olduklarını da burada bu ödül ile ispatlamış olduk. Bugün The Other Businessman 2017,Türkiye’mizi, Türkleri en güzel şekilde temsil ettim. Hollanda’ya ailem göçmen ailesi olarak geldi. Bugün başarımızı podyumda SER Başkanı Mariette Hamer ( Voorzitter Sociale Economische Raad) gibi jüri üyeleri huzurunda konuşma yaptım. Bilal Grup’u en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Ödül yılın işadamı ödülü. 2017 yılında böyle bir ödül almak bize güven ve mutluluk verdi. Genç girişimcilere tavsiyemiz Hollanda’mız hayal edebildiğimiz her şeyin gerçekleştiği bir ülke. İstenildiği zaman her şey başarılabiliniyor. ”





AVRUPA’DA 18 ÜLKEYE İHRACAAT





Bilal Grup CEO’su Mevlüt Çakı ise, Avrupa genelinde 18 ülkeye ihraç yaptıklarını anlattı. Oğlu Bilal Çakı’nın böyle bir ödül almasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Mevlüt Çakı, şöyle konuştu: “Bizim için çok büyük mutluluk ve onur verici bir olay. Bir Türk kökenli Hollandalı şirketimizin Hollanda’da yılın işadamı olarak lanse edilip büyük bir oylama ile birinci seçilmesi çok büyük gurur oldu. Şirketimiz Avrupa’da tavuk ürünleri dalında en güvenilir ve en kaliteli bir şirket olarak 18 ülkeye ihracatı devam etmektedir. Bugün ailemiz ve şirket elemanları ile birlikte mutlu bir gün yaşadık. Bilal’ın Hollanda’da Yılın Etnik Girişimcilik dalında 2017 yılının işadamı olması bizi çok onurlandırdı. Bu başarının artarak devam etmesini umuyorum. İnşallah darısı diğer Türk kökenli Hollandalı işadamlarımıza da nasip olur.”





Hollanda’da en başarılı Etnik Kökenli Girişimci 2017 (The Other Businessman 2017) ödül töreninde Türk Kökenli Bilal Çakı (28) birinci oldu. Afganistan Kökenli Wali Aliazadah (33) ikinci , Surinam Kökenli Dave Kroezen(33) de üçüncülük ödülünü aldı.