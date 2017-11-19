Samanyolu Haber /Dünya / 'Parayı verin serbest kalın' /19 Kasım 2017 23:53

'Parayı verin serbest kalın'

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a yakın isimler, Ritz-Carlton Oteli'nde tutulan zanlılara ‘Parayı verin, serbest kalın’ mesajını ulaştırdı. El konulacak toplam servetin büyüklüğü 800 milyar doları buluyor.

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Suudi sarayı, gözaltına aldırdığı prenslere mal varlıklarını devretmeleri karşılığında serbest bırakma teklifi götürdü. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a yakın isimler, Ritz-Carlton Oteli'nde tutulan zanlılara ‘Parayı verin, serbest kalın’ mesajını ulaştırdı. El konulacak toplam servetin büyüklüğü 800 milyar doları buluyor.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, gözaltına aldırdığı prenslere mal varlıklarını Riyad yönetimine devretmeleri halinde serbest bırakılma teklifi götürdü. İngiliz Financial Times gazetesi, yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan 11 Suudi prens, işadamı ve onlarla bağlantılı kişilerin mal varlıklarının yüzde 70’ine el konulmasının amaçlandığını yazdı. Ülkede dondurulan bin 700 banka hesabı dahil el konulacak toplam servetin büyüklüğü ise tam 800 milyar dolar değerinde. Konuyla ilgili bilgi veren bir kaynak, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a yakın yetkililerin gözaltındakilere ‘Parayı verin, serbest kalın’ dediğini aktardı. Bir başka kaynak da Suudi sarayının ülke hazinesine bu şekilde kaynak sağlamayı hedeflediğini ileri sürdü
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