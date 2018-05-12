Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda'da resmen Türkiye yasağı gelebilir /12 Mayıs 2018 16:16

Hollanda'da resmen Türkiye yasağı gelebilir

16 Nisan anayasa referandumu öncesinde Türk siyasetçilerin topraklarında kampanya yapmasına izin vermeyen Hollanda'da, 24 Haziran seçimleri öncesi resmi yasak gelebilir. Hükümet ortağı Liberal Sağ Parti (VVD), Türk politikacıların propaganda yapmasının resmi olarak yasaklanmasını istedi.

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Hollanda’da Başbakan Mark Rutte’nin mensubu olduğu hükümetin büyük ortağı Liberal Sağ Parti (VVD), Türk politikacıların ülkede propaganda yapmasının resmi olarak yasaklanmasını istedi. VVD’nin bu önerisine koalisyonu oluşturan diğer partilerin de sıcak baktığı belirtildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 24 Haziran’da yapılacak erken genel seçim öncesi Türk hükümet üyelerinin ülkesinde propaganda yapmalarını istemediklerini açıklamıştı. BBC Türkçe’nin haberine göre, Rutte’nin partisi bu açıklamanın ardından Türk politikacıların seçim propagandalarını yasaklayacak düzenleme için harakete geçti.

‘TÜRKİYE’DEKİ GERİLİM HOLLANDA’YA İTHAL EDİLİYOR’

VVD Milletvekili Bente Becker, Hollanda’da kampanya yapmak isteyen Türk politikacıların toplumda huzursuzluk yarattığını söyledi. Becker, seçim kampanyaları ile Türkiye’deki gerilim ve çatışmaların Hollanda’ya ithal edildiğini savundu. İktidar partisi milletvekili, Türkiye’den gelen politikacıların kampanya yapmasının yasal olarak engellenemediğine dikkati çekti. Becker, bu nedenle hükümetten, Almanya’da olduğu gibi, Türk politikacıların propaganda yapmasını yasaklayan bir düzenleme yapmasını istedi.


 
Almanya’da hükümet kararnamesiyle, Avrupa Birliği (AB) dışından gelen politikacıların, seçimlerden 3 ay öncesinden itibaren propaganda çalışması yapmasına izin verilmiyor. VVD’nin yanı sıra hükümet ortağı Hıristiyan Demokrat Parti’nin (CDA) de bu öneriye güçlü bir şekilde destek verdiği belirtiliyor. Koalisyonun diğer ortakları oluşturan Hıristiyan Birliği (CU) ile Demokratlar 66 (D66) da Türk politikacılara propaganda yasağı önerisine sıcak bakıyor. 
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