Samanyolu Haber /Dünya / Irak'ta IŞİD sonrası ilk seçim yapılıyor /12 Mayıs 2018 16:10

Irak'ta IŞİD sonrası ilk seçim yapılıyor

IŞİD'in yenilmesi sonrasında Irak'ta ilk genel seçim bugün düzenleniyor. Seçimler Başbakan Haydar El İbadi'nin görevine devam edip edememesi bakımından belirleyici olacak.

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Irak’ta genel seçimler için kurulan seçim sandıklarında oy verme işlemi başlarken, Türkiye'den de Irak'a giriş çıkışlar 24 saatliğine durduruldu ve Irak'ta bazı seçim merkezlerine saldırı girişiminde bulunuldu.

Başkent Bağdat'ın yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve ülkenin diğer kentlerinde kurulan seçim merkezleri sabah erken saatlerde kapılarını seçmene açtı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, sabah 07:00’de başlayan oy verme işleminin akşam saat 19:00'a kadar süreceğini duyurdu.

Oy verme işleminin parmak iziyle yapılması ve elektronik düzlemde gerçekleşmesi nedeniyle, seçmenler sürecin uzayacağını göz önünde bulundurarak erkenden sandık başına gidiyor.

Irak, IŞİD'den sonra 5. kez gerçekleştirilen genel seçimlere ekonomik kriz, evine dönemeyen binlerce sığınmacı, siyasi kutuplaşma ve güvenlik sorununun gölgesinde giriyor.

37 milyon nüfuslu Irak'ta, yaklaşık 24 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.


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