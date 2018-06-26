Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda'da çevre felaketi /26 Haziran 2018 02:24

Hollanda'da çevre felaketi

Hollanda'daki Rotterdam Limanı'nda bir tankerin iskeleye çarpmasıyla akaryakıt sızıntısı oldu. Ciddi bir çevresel felaket yaşandığı belirtiliyor.

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BBC Türkçe'nin haberine göre sızıntı nedeniyle çok sayıda kuş petrole bulandı. Kuğu, karabatak, kaz ve martıların da aralarında bulunduğu kuşların temizlenmesi için hükümet öncülüğünde ulusal çapta temizleme kampanyası başlatıldı.

Birçok kuşun bağırsaklarına giden akaryakıt nedeniyle zehirlenerek öldüğü belirtildi.

Hollanda Deniz Hayvanlarını Kurtarma Ekibi, Hayvan ambulansı itfaiye, polis ve çevre örgütleri, liman ve çevresindeki kuşları yakalıyor. Kuşlar, Rotterdam'daki kuş toplama merkezine götürülerek, yıkanıp, temizleniyor.

Bir kuşun temizlenmesi yaklaşık bir saati buluyor. Kuşların tüyleri 38-40 derece sıcaklıktaki su ve deterjanla temizleniyor. Akaryakıt kalıntısı çıkmayan tüyler ise kesiliyor.

Kaza, Cumartesi günü Norveç merkezli Odfjell adlı şirkete ait Bow Jubail adlı tankerin, Botlek bölgesindeki üçüncü petrol limanına gitmek isterken iskeleye çarpması sonucu meydana geldi.

Tankerden yaklaşık 200 ton akaryakıt denize sızdı. Deniz Hayvanları Kurtarma Ekibi, akaryakıta bulanmış binden fazla kuş sayıldığını açıkladı.

Ekibe göre, ciddi bir çevresel felaket söz konusu.

Kurtarma sorumlusu Theo de Wijs, kuşları temizlemenin günler sürebileceğini belirtiyor. Hollandalı yetkili, "Tabii bu sürede hayatta kalabilirlerse. Çünkü birçoğu elimizde öldü" diyor.

Kurtarma ekibine göre, akaryakıt kuşların tüylerine de zarar vererek donma tehlikesi yaratıyor.

Liman civarındaki yerleşim bölgelerinde yaşayan halk da, gönüllü olarak kuşların yakalanıp temizlenmesine yardımcı oluyor.

Sudaki akaryakıt temizlenmeye çalışılıyor

Ekipler bir taraftan da suya karışan akaryakıtı temizlemeye çalışıyor. Akaryakıt, yüksek basınçlı gemilerle limana püskürtülüyor.

Limanın temizlenmesinin günlerce sürebileceği bidiriliyor.

Liman Müdürü Rene de Vries, Rotterdam'ın Cumartesi gününe kadar yemiz bir liman olduğunu be bu şekilde kalmasını istediklerini söylüyor.

Akaryakıt sızıntısı, Kuzey Denizi sahillerine ulaşmadı. Ancak Maas nehrinin her iki kıyısında da kirlilik var.

Sızıntı nedeniyle Rotterdam Yat Limanı da kapatıldı. Halka, sızıntı olan bölgeden uzak durmaları çağrısı yapılıyor.

Liman yetkilileri milyonlarca euroluk zarardan söz ediyor. Kazayı üzücü olarak değerlendiren Odfjell firması da, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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