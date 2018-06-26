Samanyolu Haber /Politika / Meclis'in sadece %17'si kadın /26 Haziran 2018 02:22

Meclis'in sadece %17'si kadın

Türkiye'de dün yapılan genel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre Meclis'te kadın milletvekili oranı yüzde 17'de kaldı.

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Kadın mücadelesine dair haberlere yer veren Ekmek ve Gül haber sitesinin derlemesine göre üyelerinin sayısı 550'den 600'e çıkan yeni Meclis'te sadece 103 kadın milletvekili olacak.

AKP'nin 295 milletvekilinden 52'si, CHP'nin 146 milletvekilinden 18'i, HDP'nin 67 milletvekilinden 25'i, MHP'nin 49 milletvekilinden 5'i, İYİ Parti'nin 43 milletvekilinden 3'ü kadın.

33 kentin ise kadın milletvekili olmayacak.

1 Kasım 2015 seçimlerinde 550 milletvekilinden 81'i kadındı, bu da oran olarak yüzde 14,7'e denk geliyordu.
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