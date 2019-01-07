Hollanda'da bir kişi Türk Konsolosluğu’nda kendini ateşe verdi





Hollanda Polisi, liman kenti Rotterdam’daki Türk Konsolosluğu’nda bir kişinin kendini ateşe verdiğini ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.





Polis Sözcüsü Gijs van Nimwegen, yerel saatle 9.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası emniyet görevlilerinin konsolosluğa çağrıldığını belirtti.





KİMLİĞİ VE MİLLİYETİ AÇIKLANMADI

Kendini yakma girişimi konusunda yorum yapmayan Sözcü Van Nimwegen, Hollanda’da yasalar gereği intihar girişimlerinin ayrıntılarını paylaşamayacağını belirtti.





Olayda yaralanan kişinin kimlik bilgileri ve milliyeti konusunda bir açıklama yapılmadı.