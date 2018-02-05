Hollanda Türkiye arasında büyük kriz... Hollanda Ankara Büyükelçisi’ni geri çekti

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile diplomatik ilişki düzeyini düşürme kararını, resmi internet sitesinden de duyurdu. Dışişleri Bakanı Zijlstra adına yapılan resmi açıklamada, Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan krizi çözmek için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi; “Hollanda hükümeti, Mart 2017’den beri Türkiye’de görev yapmasına izin verilmeyen Hollanda’nın Ankara Büyükelçisini resmen geri çekme kararı aldı. Hollanda’nın artık Türkiye’de bir Büyükelçisi olmaması nedeniyle de, Türkiye’nin Hollanda’ya yeni bir Büyükelçi atamasına izin verilmeyecektir. Bu mesaj, Lahey’deki Türk Maslahatgüzarına da resmen iletilmiştir. Bu durum, Türkiye ile yapılan görüşmelere de bir duraklama getirmektedir.”



