Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'den 'Altın Vize' için Yunanistan'dan ev alanlar çoğaldı... /05 Şubat 2018 14:43

Türkiye'den 'Altın Vize' için Yunanistan'dan ev alanlar çoğaldı...

Geçen yıl Türkiye'den 191 kişinin 'Altın Vize' için Yunanistan'dan ev aldığı bildirildi. Türkiye'nin ülkede bu konuda Çin ve Rusya'dan sonra üçüncü sırada olduğu belirtildi.

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Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı verilerinden aktardığına göre,  'Altın Vize' adı verilen programla Yunanistan'dan ev alanların sayısı geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Türkiye ise ilk 3 ülke arasında.

2013'te başlayan Altın Vize programıyla Yunanistan'dan ev alan yabancıların sayısı 16 iken, bu sayı 2014'te 435'e, 2015'te 940'a, 2016'da 1.522'ye yükseldi. 2017'de 2 bin 170 oldu.
Ailelerle birlikte rakamın 5 bini aştığı ifade ediliyor. Bu verilerde ise ülkeler bazında ilk sırada 945 Çinli bulunuyor. Yunanistan'dan 387 Rus, Altın Vize ile ev sahibi oldu. Türkiye'den gidenlerin sayısı ise 191 olarak açıklandı.

Yunanistan, AB dışındaki üçüncü ülke vatandaşlarına 250 bin euro üzerinde mülk edinmeleri halinde 5 yıllık oturma izni sağlayan 'Altın Vize' verebiliyor
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