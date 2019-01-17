Hollanda: Sınırdışı edilen gazeteci terör zanlısı değil

Savcılıktan yapılan açıklamada gazeteci Ans Boersma ile bir grup zanlı hakkında kısa süre önce Türk makamlarından bilgi istendiği, 'Boersma'nın zanlı olarak tespit edildiği ama bunun terör suçu olmadığı' belirtildi.







Boersma dışındaki sayıları açıklanmayan diğer zanlıların 'terör amaçlı suç' nedeniyle soruşturulduğu ifade edildi.





Savcılık sözcüsü, Boersma'nın Perşembe sabahı vardığı Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda da gözaltına alınmadığını söyledi.





Hollanda Ulusal Savcılık Bürosu'ndan Hollanda basınına daha önce yapılan açıklamada, "Boersma, Hollanda'nın isteği üzerine sınır dışı veya iade edilmedi" deniyordu.





Savcılık sözcüsü, gazeteci Boersma hakkında herhangi bir soruşturma olup olmadığını söylemedi.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise gazeteci Ans Boersma'nın, Hollanda polisinden gelen bir istihbarat üzerine, "bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu" gerekçesiyle sınır dışı edildiğini kaydetti.







Altun'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:





"Boersma'nın sınır dışı edilmesi Türkiye'deki gazetecilik faaliyetlerinden ötürü değil. Türk yetkililer yakın bir zamanda Hollanda polisinden, Boersma'nın belirli bir terör örgütüyle bağlantılarının olduğuna ilişkin istibarat ve Boersma'nın Türkiye içi ve dışındaki hareketlerine ilişkin bilgi vermesi için talep aldı."





Altun ayrıca, Twitter hesabından attığı İngilizce mesajda "Hollanda, Türkiye'ye, bugün sınır dışı edilen gazetecinin El Nusra Cephesi'yle bağlantıları olduğunu söyledi. Hollanda'dan gelen istihbarat doğrultusunda hareket ettik ve ihtiyati önlem aldık" dedi.





Altun, "Eğer itibarlı bir yabancı hükümetin kurumu size vatandaşlarından birinin terör bağlantısı olduğunu söylerse, işi şansa bırakmazsınız. Hollandalı yetkililer, neden böyle bir sonuca vardıklarını açıklamak durumundalar. İstihbarat kurumlarının itibarlarıyla ilgili yorum yapmayacağız" mesajını da paylaştı.









