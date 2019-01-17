Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de adaylık krizi... '5 milyon lira verdiler yine de aday gösterilmediler' iddiası /17 Ocak 2019 16:51

AKP'de adaylık krizi... '5 milyon lira verdiler yine de aday gösterilmediler' iddiası

AKP’de bazı aday adaylarından yüksek meblağlarda para alındığı ve aday gösterilmediği iddia edildi.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum Cumali Atilla’yı aday gösteren AKP’de, ilçe belediye başkan adaylarını belirleme konusunda kriz yaşandığı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta sonu AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Efkan Ala’nın katılımıyla ilçe belediye başkan adaylarının ilan edilmesi beklenen program ertelendi.

5 MİLYON TL İDDİASI

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre AKP’de aday tanıtım programının ertelenme nedeninin aday adaylarından yüksek meblağlarda alınan paralardan kaynaklandığı ileri sürüldü. Programdan önce dışarıya yansıyan listelerde isimlerini göremeyen aday adayları mevcut duruma itiraz etti. Özellikle bazı aday adaylarından 5 milyon TL’ye varan paralar alındığı, ancak listede isimlerini göremeyen söz konusu aday adaylarının, olayı önce AKP İl Başkanlığına, daha sonra da AKP Genel Merkezine taşıdığı öne sürüldü.

ADAY TANITIM TOPLANTISI ERTELENMİŞTİ: AKP HEYET GÖNDERECEK

AKP Genel Merkezi’nin de bu krizden kaynaklı 13 Ocak’ta düzenleyeceği aday açıklama toplantısını ileri bir tarihe ertelediği belirtildi. Alınan bilgilere göre, yaşananlara çözüm bulmak için AKP Genel Merkezinden kente bir heyetin gönderileceği kaydedildi. 
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