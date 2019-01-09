Hollanda, çifte pasaporta sahip 15 cihatçının vatandaşlığını iptal etti









Vatandaşlıktan çıkarılanların 5'inin Hollanda'da yaşadığı, 10'unun da silahlı gruplara katılmak için Suriye ve Irak'a gittikleri belirtildi.





Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, vatandaşlıktan çıkarılan cihatçılar ile ilgili olarak NRC gazetesinde yer alan haberi doğruladı.





Vatandaşlıktan çıkarılan cihatçıların tamamı, çifte pasaporta sahip. Hollanda'da ikili anlaşmalar uyarınca ülkeye "misafir işçi" olarak gelen Türkiye ve Fas kökenli göçmenlerin çifte vatandaşlık hakkı bulunuyor.





Bakanlık, vatandaşlıktan çıkarılan kişilerin kaçının Türkiye ve Fas kökenli olduğunu açıklamadı.



