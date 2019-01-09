Yunanistan’daki Türkiyeli mülteciler için Belçika’dan Almanya’ya yürüyecekler

İngiltere'den yola çıkan aralarında yabancıların da olduğu Halil, Ekmel, Abdullah, Hamzah, Mehmet ve Emre isimli 6 gönüllü Yunanistan’da zor kış şartlarında hayatlarını sürdürmeye çalışan mağdurlar için farkındalık oluşturmaya çalışacak.





Time To Help (Yardım Zamanı) gönüllüleri 2 Şubat’ta yürüyüşlerine Belçika’dan başlayacak.





Günlük 50 kilometre yol kat etmeyi planlayan gönüllüler Lüksemburg üzerinden Almanya’ya geçecek ve yürüyüşlerine Almanya’da son verecek.





Gençler yürüyüşle, “Bunu yaparak, bu karanlık ve soğuk kış aylarında Türkiye’den Yunanistan’a geçen mültecilerin karşılaştıkları zahmet ve zorlukları bir şekilde anlamak ve farkındalık oluşturmak ümidindeyiz.” şeklinde konuştu.





Gönüllüler, Türkiye’deki birçok kişinin “sistematik baskılar” nedeniyle Yunanistan’a ve oradan Avrupa’ya kaçtığını ve Yunanistan’da yardıma muhtaç halde olduklarını ifade ettiler.





Yürüyüşlerinin herkese açık olduğunu belirten gönüllüler katılmak isteyenleri de davet ettiler.





Gönüllüler, 17-21 Şubat’ta Yunanistan’a geçecek ve yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Yürüyüşe katılan diğer gönüllüler de isterlerse Yunanistan’a geçerek yardımların dağıtılmasına bizzat katılabilecek.





