Hollanda Akyazılı Vakfı'ndan 'yurda terör şüphelisi baskını' haberlerine ilişkin açıklama

Hollanda Akyazılı Vakfı (SAN) tarafından yapılan açıklamada, çıkan haberlerin doğru olmadığı belirtildi.







Basın açıklaması şöyle:





Öğrenci kompleksimizi kullanan bir öğrencinin terörizm şüphelisi olarak tutuklandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Yönetim kurulu olarak açıkça ''her türlü terörizmden ve şiddetten uzak kişiler olduğumuzu ve şu anda devam eden soruşturma ile alakalı yetkili makamlarla tam bir işbirliğine hazır olduğumuzu'' beyan ediyoruz.







Hollanda Akyazılı Vakfı (SAN) olarak 1981'den beri karşılıklı anlayış ve toplumda daha fazla sosyal uyum için hizmet vermekteyiz. Vakıf, eğitim, kültür ve bilimsel projeler yaparak bu hedeflere ulaşmaya çalışmaktadır. Ek olarak, vakıf ve destekçilerinin, Rotterdam toplumundaki güvenilir ve birleştirici rolü yıllardan beri bilinmektedir. Geçmişte defalarca terörü lanetledik ve her türlü şiddeti sert sözlerle reddettik. Öğrenci kompleksimizin kiracısı olan bir öğrencinin, var olma ilkelerimizle tamamen çelişen bir suç ile alakalı şüphesi bundan dolayı bizi çok üzmüştür.





Hollanda Akyazılı Vakfı olarak bizler, geçmişlerine bakılmaksızın öğrenciler için uygun fiyatlı yerleşim imkanı sunuyoruz. Kiracılarımızı karşılıklı anlayışıyla, sosyal uyum ve sosyal sorumluluğun yaygınlaştırılmasını amaçlayan faaliyetlere katılmaya teşvik ediyoruz. Ancak, kurul olarak, öğrenci kompleksinin bireysel kiracılarının özel hayatları hakkında bilgi sahibi olmadığımızı vurgulamak istiyoruz.





Vakıf gelecekte benzer durumları önlemek ve daha uyanık olmak için müzakerelere devam etmektedir. Bu arada, şu anda bu soruşturmaya katılan makamlarla tam bir işbirliği içinde bulunduğumuzu tekrarlıyoruz.