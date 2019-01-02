Sürgün tutukluların aileleri yollarda neler çekiyor





Sevinç Özarslan / BOLD MEDYA





15 Temmuz kitlesel tutuklamalarından sonra tutukluların farklı şehirlerdeki cezaevlerine sürgün edilmeleri yeni bir cezalandırma yöntemi olarak devreye sokuldu. Aileler, görüş günlerinde yüzlerce kilometre yol katetmek zorunda kalıyor.





Sabah 07:00’de hapishane kapısında olma zorunluluğu nedeniyle yolculuklar çoğunlukla gece yapılıyor.









Hapishane içindeki arama kayıt prosedürlerinde saatlerce ayakta bekleyen aileler, dönüş yoluna yorgun çıkmak durumunda kalıyor. Bu da kazalara ve aile facialarına yol açıyor.





YARIM SAAT GÖRÜŞ İÇİN 24 SAAT YOL YAPANLAR





Yarım saat ile bir saat arasında görüş için 24 saat yol yapanlar, elinde bebeğiyle yola çıkanlar, kar kış, yağmur çamur demeden cezaevi kapılarında bekleyenler, tutuklu sürgünlerinin iyice artması üzerine sosyal medyadan “Görüş yolu ölüm yolu” başlığı altında tepkilerini dile getirmeye başladı.





Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu nakil sorununun had safhaya çıktığını ve uzak cezaevi ziyaretlerinin aileler açısından yıpratıcı ve yorucu olduğunu, bu yüzden facialar yaşandığını sürekli dile getiriyor.









Yaşanan facialar sonrası tutukluların acısı ise tarifsiz bir boyuta ulaşıyor.









Betül Seda Özcan (10), 27 Haziran 2017’de annesiyle birlikte Kocaeli’nden Elazığ’a 45 dakikalık görüş için yola çıktı. 6 aydır babasını görmeyen Seda, Elazığ Cezaevi’ne varınca ‘Babama gidiyorum’ diye yola atladı ve bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.













Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağduru Mehmet Reşit Erdoğan, 16 Kasım 2016’da Sincan L Tipi Cezaevi’nden tahliye oldu. Fakat tahliyesine sevinemeden kapıda iki ay önce doğum yapan eşi Tuğba Erdoğan’ın (32) geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini öğrendi. İki yaşındaki kızı en büyük tesellisi.









Emin Balıkçı (58), kızı Hatice Civelek (32), torunları Betül Civelek (3) ve Naime Civelek (8) ile Düzce’den Ankara Mamak Cezaevi’ndeki damadı Enes Civelek’i 7 Aralık 2018’de ziyaret için yola çıktılar. Fakat dönüş yolunda facia yaşandı.









Emin Balıkçı, Mamak ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Tutuklu Enes Civelek, iki çocuğunu, annesini ve kayınpederini kaybetti. Eşi Hatice Civelek ise ağır yaralandı.





















Yunus Mızrak (52) ile kayınpederi Celalalettin Aras (79), 25 Eylül 2016’da Kayseri Cezaevi’nde yatan akrabalarını ziyaret için Muş’tan Kayseri’ye yola çıktı.





Bu uzun yolculuk, Kayseri yakınlarında acı bir şekilde son buldu. Mızrak hayatını kaybetti, Aras ağır yaralandı.

















86 yaşındaki Mehmet Karabaş, 12 Aralık 2018’de Samsun Vezirköprü’deki cezaevinde bulunan oğlunu ziyarete giderken geçirdiği kazada hayatını kaybetti.





İbrahim Aydın (52), annesi Ayşe Aydın (72), eşi Gülyeter Aydın (49), oğlu Muhammed Aydın (8) ve kızı Kevser Aydın Kara (23) Mardin’de tutuklu bulunan KHK’lı öğretmen Burak Aydın’ı 28 Şubat 2018’de Giresun’dan ziyarete gitti. Aile Erzurum Aşkale’de kaza geçirdi. Kevser Aydın yaralandı, diğerleri hayatını kaybetti. Burak Aydın (27), ağabeyi, annesi, yeğeni ve yengesinin cenazesine izin çıkmadığı için katılamadı. Bir gün sonra jandarma eşliğinde Giresun’un Keşap ilçesindeki aile mezarlığını ziyaret edebildi. Yakınlarının mezarı başına çökmüş halde çekilen fotoğrafı dönemin sembolü oldu.

















Nazmiye (73) ve Hasan Dabak (82), Bartın’da tutuklu bulunan KHK’lı akademisyen torunları Taha Aslan’ı 3 Ekim 2018’de ziyarete giderken Zonguldak’ın Devrek İlçesi Başlarkadı mevkinde geçirdikleri trafik kazasında can verdi.





Bartın Üniversitesi’nde görev yaparken ihraç edilen Taha Aslan’ın eşi Zehra Aslan, çocukları Ayşenaz Aslan, dayısı Mehmet Daba ve yeğeni Leman Çeğe aynı kazada yaralandı.

























Sacit Çalık Erzurum’un önde gelen hayırsever iş adamlarındandı. Elazığ’da tutuklu bulunan yeğenini 14 Mayıs 2018’de ziyarete giderken kaza yaptı. Kendisi ve aynı araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.













Gazi Akkaya (28), Ali Aydınlap (22) ve Nazmi Çoban (20), 18 Eylül 2018’de Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki yakınlarını ziyaretten dönerken il merkezinde kaza yaptı.





Kazada Aydınalp öldü, diğerleri araçta sıkışarak yaralandı.





5 yaşındaki Ahmet Canik de görüş yolunda hayatını kaybedenlerden. 19 Mayıs 2017’de annesi, amcası, dedesi, babaannesi ve kuzenleriyle birlikte Kahramanmaraş’ta tutuklu bulunan babası idare hâkimi Fatih Canik’i ziyarete gidiyorlardı. Afyon’dan yola çıkmışlardı.





Her hafta görüş için yüzlerce km kat ediyorlardı. Sabah 06:30 sularında Göksün-Kahramanmaraş yolu üzerinde kaza geçirdiler. Ahmet hayata gözlerini yumarken araçtaki diğer kişiler yaralandı.

















Sibel Taşdemir (31), kızkardeşi Seda Öztürk ile birlikte 7 Ağustos 2017’de Adana E Tipi Kürkçüler Cezaevi’ndeki eşini ziyarete giderken Kürkçüler Kavşağı’nda geçirdiği kazada hayatını kaybetti.





Otomobilde bulunan Seda Öztürk, Nurullah Döner ve İbrahim Akgül ise yaralandı.

















Kars Cezaevi’nde bulunan KHK’lı eski komiser Cevdet Türkoğlu 2 Şubat 2018 günü tahliye oldu. Onu karşılamaya gelen abisi Metin Türkoğlu ile birlikte evlerine doğru yola çıktılar. Fakat Konya-Aksaray yolunda araçları yoldan çıkınca iki kardeş de hayatını kaybetti.













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