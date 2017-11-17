Samanyolu Haber /Gündem / 'Hocaefendi'ye FETÖ deme' dedi gözaltına alındı /17 Kasım 2017 00:43

'Hocaefendi'ye FETÖ deme' dedi gözaltına alındı

İHA'dan muhbir gazetecilik başarısı: Gülen'in akrabasını hedef gösterip gözaltına aldırdı.

'Hocaefendi'ye FETÖ deme' dedi gözaltına alındı!

‘HOCAEFENDİ’YE FETÖ DEME’ DİYE UYARDI, GÖZALTINA ALINDI

İHA muhabiri, röportaj yapma bahanesiyle gittiği Fethullah Gülen’in doğduğu köyde provokatif sorularla köylülerden Gülen’i kötülemelerini isteyince beklemediği bir uyarı ile karşılaştı. Gülen için f…, hain gibi ifadeler kullanan muhabire Gülen ile aynı soyismi taşıyan Murat Gülen, muhabire, ‘Hocaefendi’ye öyle deme, Hocaefendi ne yapmış. Karıncayı incirmeyen insanlara öyle deme’ şeklinde uyarılarda bulundu.

İHA muhabirinin tahrikleri karşısında yatıştırıcı cevaplar veren Murat Gülen, bu videonun yandaş hesaplarda yayınlanmasından sonra adeta linç edildi ve hedef gösterildi. Ardından ise Gülen gözaltına alındı.

İHA yaptığı haberle Gülen'in akrabasını hedef göstermişti:


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'Hocaefendi'ye FETÖ deme' dedi gözaltına alındı!

'Hocaefendi'ye FETÖ deme' dedi gözaltına alındı!

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