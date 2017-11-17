'Hocaefendi'ye FETÖ deme' dedi gözaltına alındı!

‘HOCAEFENDİ’YE FETÖ DEME’ DİYE UYARDI, GÖZALTINA ALINDI





İHA muhabiri, röportaj yapma bahanesiyle gittiği Fethullah Gülen’in doğduğu köyde provokatif sorularla köylülerden Gülen’i kötülemelerini isteyince beklemediği bir uyarı ile karşılaştı. Gülen için f…, hain gibi ifadeler kullanan muhabire Gülen ile aynı soyismi taşıyan Murat Gülen, muhabire, ‘Hocaefendi’ye öyle deme, Hocaefendi ne yapmış. Karıncayı incirmeyen insanlara öyle deme’ şeklinde uyarılarda bulundu.





İHA muhabirinin tahrikleri karşısında yatıştırıcı cevaplar veren Murat Gülen, bu videonun yandaş hesaplarda yayınlanmasından sonra adeta linç edildi ve hedef gösterildi. Ardından ise Gülen gözaltına alındı.





İHA yaptığı haberle Gülen'in akrabasını hedef göstermişti:







