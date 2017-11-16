Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! FBI Reza ve bağlantılarını mı dinledi? /16 Kasım 2017 23:42

Son Dakika! FBI Reza ve bağlantılarını mı dinledi?

ABD’de tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın bugünkü görülen duruşmasında Hakim Richard Berman’dan flaş bir son dakika kararı çıktı. Reza Zarrab ve avukatlarının katılmadığı duruşmada 17-25 Aralık tapelerinin mahkemede jüriye dinletilmesine hükmedildi. Ayrıca, ABD’nin 17-25 Aralık dosyalarını kullanarak mahkemeden aldığı soruşturma izni çerçevesinde FBI’ın 2014 yılından itibaren yapmış olduğu kendi teknik takipleri de kanıt olarak kullanılacak. Üstelik, FBI teknik takiplerini yapan kişi de mahkemede “tanık” olarak dinlenecek.

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Reza Zarrab davasında flaş ’17/25 tapeleri’ kararı! ABD Türkiye’yi mi dinledi?

New York'ta dolandırıcılık ve ABD'nin İran yaptırımlarını delmek suçlarıyla yargılanan Reza Zarrab'ın “nerede olduğu” konusundaki muamma, bugün duruşma olmasına rağmen çözülemedi. 27 Kasım'da başlayacak jürili duruşma öncesinde bugün New York'ta gerçekleşen hazırlık duruşmasına da ne Zarrab, ne de avukatları katıldı.

Duruşmada, diğer sanık Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ve avukatları hazır bulundu.

HAKİM BERMAN’DAN FLAŞ KARAR

ABD'de görülen Zarrab davasında Hakim Richard Berman'dan flaş kararlar çıktı.  17-25 Aralık tapeleri mahkemede jüriye dinletilecek ve tapelerin İngilizce çevirileri resmen delil olarak jürinin değerlendirmesine sunulabilecek. Ayrıca, ABD'nin 17-25 Aralık dosyalarını kullanarak mahkemeden aldığı soruşturma izni çerçevesinde FBI'ın 2014 yılından itibaren yapmış olduğu kendi “teknik takipleri” de kanıt olarak kullanılacak. Üstelik, FBI teknik takiplerini yapan kişi de mahkemede “tanık” olarak dinlenecek.

“CEMAAT BAĞLANTISI” KONUSUNDA BİLİRKİŞİ ATANACAK

Bu arada Hakim Berman, AKP-Cemaat bağlantısı konusunda da bir “bilirkişi” atanmasına karar verdi. Bilirkişinin kim olacağına savcılık ve Atilla'nın hakimleri birlikte karar verecek.

DİNLEME Mİ, YOKSA MAİL Mİ?

Reza Zarrab davasını en başından bu yana izleyen CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan duruşmada 17-25 Aralık tapeleri ile, ABD'nin daha sonra kendi imkanları ile yaptığı teknik takipte elde edilen bilgilerin “örtüştüğünün” konuşulduğunu söyledi.
Özcan, Hakim Berman'ın da bu çerçevede 17-27 tapelerinin mahkemede delil olarak jüriye sunulmasının, dinletilmesini ya da çevirilerinin kullanılması kabul ettiğini vurguladı.

Sözcü

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