Hocaefendinin avukatlarından yeni açıklama

İktidara yakın medya organları tarafından ‘Yeni bir darbe teşebbüsü olacağı ve Cumhurbaşkanına suikast yapılacağı’ iddiası ortaya atılmış ve rivayet, yorum ve paranoyalarla bu iddia gerekçelendirilmeye çalışılmıştır.





İddia edildiği gibi bir darbe teşebbüsü faliyeti varsa, net olarak bilinmelidir ki, bu girişime ne Sayın Gülen ne de Hizmet Hareketi mensuplarının ilgisi yoktur, olamaz.





Sayın Gülen tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra yapılan açıklamada, uluslararası kuruşuşlarca darbenin her yönü ile araştırılarak faillerinin tespit edilmesi istenmiş olmasına rağmen bu doğrultuda bir girişimde bulunulmamıştır.





Bugün gelinen aşamada ise ortaya çıkan bilgi, ifade ve değerlendirmelere göre bu menfur darbe teşebbüsünün, büyük ölçüde iktidarın bilgisi ve kontrolü dahilinde olduğu anlaşılmaktadır.





Gerçekten iddia edildiği şekilde bir bilgi varsa da gerekli tedbirler alınmalı, failler yakalanmalı ve masum insanların zarar görmesi engellenmelidir.





Saygılarımızla.











