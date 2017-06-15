Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendinin avukatlarından yeni açıklama /15 Haziran 2017 19:17

Hocaefendinin avukatlarından yeni açıklama

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin geçtiğimiz günler de ortaya attığı ve yalan olduğu anlaşılan darbe söylentilerine Hocaefendinin avukatlarından şu açıklama yapıldı.

SHABER3.COM

İktidara yakın medya organları tarafından ‘Yeni bir darbe teşebbüsü olacağı ve Cumhurbaşkanına suikast yapılacağı’ iddiası ortaya atılmış ve rivayet, yorum ve paranoyalarla bu iddia gerekçelendirilmeye çalışılmıştır.

İddia edildiği gibi bir darbe teşebbüsü faliyeti varsa, net olarak bilinmelidir ki, bu girişime ne Sayın Gülen ne de Hizmet Hareketi mensuplarının ilgisi yoktur, olamaz.

Sayın Gülen tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra yapılan açıklamada, uluslararası kuruşuşlarca darbenin her yönü ile araştırılarak faillerinin tespit edilmesi istenmiş olmasına rağmen bu doğrultuda bir girişimde bulunulmamıştır.

Bugün gelinen aşamada ise ortaya çıkan bilgi, ifade ve değerlendirmelere göre bu menfur darbe teşebbüsünün, büyük ölçüde iktidarın bilgisi ve kontrolü dahilinde olduğu anlaşılmaktadır.

Gerçekten iddia edildiği şekilde bir bilgi varsa da gerekli tedbirler alınmalı, failler yakalanmalı ve masum insanların zarar görmesi engellenmelidir.

Saygılarımızla. 



<< Önceki Haber Hocaefendinin avukatlarından yeni açıklama Sonraki Haber >>

İtikâf sünneti ihya edilmeli...

İtikâf sünneti ihya edilmeli...

Keşke Türk Medyası erken uyanabilseydi....

Keşke Türk Medyası erken uyanabilseydi....

Oya Berberoğlu'ndan ilk açıklama

Oya Berberoğlu'ndan ilk açıklama

Londradaki yangında korkunç tablo...

Londradaki yangında korkunç tablo...

ABD'de fırtına yıktı geçti....

ABD'de fırtına yıktı geçti....

Londra'da yangın dehşeti

Londra'da yangın dehşeti

Dünyanın en uzun kelimesi Türkçe'de çıktı....

Dünyanın en uzun kelimesi Türkçe'de çıktı....

Engelli karı koca öğretmeni ihraç edip üste tutukladılar

Engelli karı koca öğretmeni ihraç edip üste tutukladılar

Sürgündeki insanlar ne yapıyor?

Sürgündeki insanlar ne yapıyor?

Kamyon şoförü uyuyunca otobanı birbirine kattı

Kamyon şoförü uyuyunca otobanı birbirine kattı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:08:45