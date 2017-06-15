Bakınız dramdır bu! Erdoğan'ın korumaları hakkında tutuklama kararı...

Taşkın Deryadil / Washington

Erdoğan'ın Mayıs ayı içinde Washington DC'ye yaptığı ziyarette çıkan olayları soruşturan Washington DC polisi ve yargısı çok önemli kararlar aldı.





Washington DC Polis şefi ile Belediye Başkanı bugün birlikte bir basın açıklaması yaptı.





Basın açıklaması öncesi, salona çeşitli fotoğraflar asıldı ve fotoğraflardaki kişilerin "Aranıyor" oldukları belirtildi.

Erdoğan'ın korumaları böylece 'resmen' şüpheli olarak aranmaya başlandı. Resimleri asılan "aranıyor" etiketi ile aranan korumaların ABD'ye gelmeleri halinde tutuklanacaklarını açıklayan polis şefi, bunun kesin bir karar olduğunu söyledi.

Polis şefi ayrıca, 28 yıllık polislik kariyerinde Erdoğan'ın korumalarının yaptığı gibi bir saldırı görmediğini vurguladı.





Hakkında ABD'ye gelmesi halinda tutuklama ve yakalama kararı çıkartılan isimler ise emniyetin binasında basın mensuplarına böyle açıklandı:































