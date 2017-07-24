Hocaefendi'den taziye mesajı

Hayatını iman ve Kur'an hizmetine adamış, hakiki bir mürşid olarak hizmet etmiş, bu yolda pek çok ilmî eser kaleme almış ve talebe yetiştirmiş muhterem Bedreddin Sancar Hocaefendi’nin kardeşi, çok kıymetli Hasan Sancar Beyefendi’nin ahirete irtihalini teessürle öğrendim.





Gönlü camiye bağlı bir insan olarak yaşamış, nihayet arkada örnek alınacak hayr-u hasenat ve sâlih evlat bırakarak Hakk’a yürümüş bulunan merhuma Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyor; başta kıymetli Bedrettin Hocamız olmak üzere, Sancar ailesinin değerli fertlerine, bütün dost ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum.





M. Fethullah Gülen